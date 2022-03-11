«Городские практики» в Пятигорске

Март 11, 2022 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 163

Пятигорск станет площадкой программы «Городские практики» Об этом на своей Инстаграм-странице сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. «Городские практики» @architects_russia  — это просветительский проект для специалистов в сфере развития городской среды в регионах России. Как пояснил Дмитрий Ворошилов, программа рассчитана на архитекторов, представителей власти, девелоперов, градостроителей, предпринимателей — тех, кто создает современный город.

— По итогам рассмотрения нашей заявки город Пятигорск определен площадкой для проведения мероприятий программы.  Старт конкурсного отбора для участия скоро будет объявлен.

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