«Городские практики» в Пятигорске

Пятигорск станет площадкой программы «Городские практики» Об этом на своей Инстаграм-странице сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. «Городские практики» @architects_russia — это просветительский проект для специалистов в сфере развития городской среды в регионах России. Как пояснил Дмитрий Ворошилов, программа рассчитана на архитекторов, представителей власти, девелоперов, градостроителей, предпринимателей — тех, кто создает современный город.

— По итогам рассмотрения нашей заявки город Пятигорск определен площадкой для проведения мероприятий программы. Старт конкурсного отбора для участия скоро будет объявлен.