Горсть земли из Шотландии — Лермонтову

27 июня 2021 года Пятигорск вспоминал своего любимого поэта. В этот день ровно 180 лет назад перестало биться сердце Михаила Лермонтова. Дату, как и 15 октября, когда Михаил Юрьевич появился на свет, сотрудники государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова считают особо значимой и отмечают торжественно: масштабными культурными программами, фестивалями, акциями, концертами. В Пятигорск обычно съезжаются поэты, писатели, общественные деятели всего региона (а бывало, всей страны). А на лермонтовскую усадьбу устремляются сотни поклонников великого поэта.

Не стал исключением и год 2021-й. Однако все массовые мероприятия в наше пандемийное время проводятся с учетом требований Роспотребнадзора. На территории усадьбы в этот день работала выставка последних поступлений в лермонтовский музей. Вход для посетителей, желающих побродить по историческим тропинкам, хранящим следы поэта, был бесплатным. Однако на вечерний концерт пропускали только по билетам. Между тем концертную программу с участием артистов пятигорского театра поэзии «Кредо», исполнительницы романсов Юлии Снежиной и золотого тенора России Евгения Южина можно было посмотреть в прямом эфире на официальном инстаграм-аккаунте музея.

Еще до начала всех мероприятий, рано утром, сотрудники государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова и директор Ирина Сафарова отправились по традиции в один из старейших храмов Пятигорска – Лазаревский. А затем и в Некрополь. В этом году здесь провели красивую трогательную акцию – горсть земли, привезенную в Пятигорск из Шотландии, родины предков поэта, развеяли над могилой Лермонтова. Прежде чем раскрыть заветный мешочек с шотландской землей, Ирина Сафарова, директор государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова рассказала собравшимся о том, как было установлено примерное место захоронения поэта, и традициях музейщиков, связанных с памятными датами: Затем главный хранитель музея Антон Данилов провел экскурсию по историческому кладбищу, самому старому из сохранившихся в нашем регионе. Усилиями неравнодушных людей это историческое место расчистили и привели в порядок. И дышится легко, и виды захватывающие. И в самом низу как на ладони красивый и уютный Пятигорск — город, который поэт любил всем сердцем и в котором остался навсегда.

От первого лица

Ирина Сафарова, директор государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова:

— Эту горсть земли привезли в наш музей в коробочке из далекой Шотландии, где берет начало старинный род Лермонтов Наверно, оттуда и родовая генетическая память Михаила Юрьевича, его любовь к горам. Поэтому он так трепетно относился к Кавказу, поэтому его так тянуло в наши края… Мы развеем эту землю на могиле Лермонтова, и пусть сбудется его мечта, о которой он говорил в своем стихотворении «Желание»… Он всегда хотел побывать в Шотландии, его туда тянуло. Но поэт слишком рано ушел из жизни и не успел осуществить все, о чем мечтал…

Кстати

Именно памятник Лермонтову сохранил Некрополь, на месте которого собирались построить пансионат, от сноса. Самое первое захоронение здесь относится к 1824 году, последнее – к середине прошлого века. Как считают историки, более пяти тысяч человек нашли здесь свой последний приют. Но особенно дороги музейщикам и краеведам имена, связанные с Лермонтовым и увековечиванием его памяти: Верзилины, Шан-Гирей, Дятьковский, Раев и другие…

Ольга Алексенко, заведующая выставочным залом государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова:

— Мы организовали выставку работ современных художников, которые недавно поступили в собрание Лермонтовского музея и еще не выставлялись, к 180-летию гибели поэта. Мы не ставили масштабных задач. Здесь представлены портреты Лермонтова, сюжеты, связанные с дуэлью, отражена тема Кавказа, где он служил и обретал новые творческие мотивы, сам домик, где он останавливался. Авторы — кисловодчанин Евгений Горин, член Союза художников России, Олег Чернов, ессентучанин, который не раз демонстрировал у нас свои иллюстрации к произведениям Лермонтова. А доминантой всей выставки является работа Виктора Чемсо одного из основоположников ставропольской художественной школы, – портрет Лермонтова, где мы видим два его образа, выделенных цветом: черный и белый. Один из них остается с нами, а другой уже ушел в вечность.