Гору Машук очистят от упавших деревьев

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из регионального бюджета на эти цели выделено около 20 млн. рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

— Более 30 лет не проводились санитарные работы на Машуке, — отметил он.

Проведя лесопатологическое обследование, специалисты лесного хозяйства занялись давно назревшей проблемой – уборкой упавших деревьев. Расчистка территории от лесных завалов, сухих деревьев и ветвей позволит существенно снизить риск возникновения пожаров в летний период. — Попросил лесников проводить видео- и фотосъемку работ. А общественность прошу подключиться к контролю, — написал на своей странице Дмитрий Ворошилов.