Горячая линия по коронавирусу усилена

Телефон горячей линии по коронавирусу Ставрополья усилен и переведен в круглосуточный режим

В его работе задействованы студенты-медики.

Телефон горячей линии по коронавирусу Ставрополья (8-800-200-26-03) усилен и переведен в круглосуточный режим. Как сообщил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов, горячая линия организована по поручению Губернатора Ставропольского края министерством здравоохранения совместно с минпромом и минимущества по принципу нескольких линий приема звонков.

Кроме того, в каждой амбулаторной медорганизации созданы свои call-центры, для работы с прикрепленными пациентами, нуждающимися в консультации. Отдельно создан телефон для жителей КМВ. С 18 ноября заработал также телефон горячей линии, организованный на базе Ставропольского краевого клинического многопрофильного центра.

В работе call-центров задействованы студенты медицинских учебных заведений. Добровольцы из числа студентов и преподавателей медицинских колледжей и медуниверситета помогают практическому здравоохранению с первых дней пандемии. Сегодня в оказании помощи пациентам с Covid-19 участвуют порядка 120 ординаторов, около 250 студентов медицинского университета и более 30 студентов медицинских колледжей.

Все, кто оказывает помощь больным коронавирусом или с подозрением на него, прошли соответствующее обучение и получили сертификаты. Студенты, которые не прошли подготовку для работы в «красной» зоне, помимо работы в call-центрах, заняты на станциях «скорой помощи», в регистратурах поликлиник, выезжают по вызовам на дом, помогают участковым врачам.

«Все студенты, работающие в красных зонах больниц Ставрополья, получают выплаты. После поручения Президента Владимира Путина, озвученного накануне на совещании по коронавирусу, будут созданы дополнительные нормативные акты, которые позволят нам поощрять и других студентов за помощь врачам и среднему медперсоналу», — сообщил замминистра.