Горячая линия по коронавирусу

В Пятигорске начинает работать муниципальная горячая линия по «коронавирусным» вопросам. Если у вас есть жалобы и предложения, которые касаются обеспечения лекарствами, взаимодействия с медицинскими учреждениями и в целом лечения COVID -19, звоните 8 (879) 338-94-23. Линия создана администрацией Пятигорска по поручению губернатора и во взаимодействии с Министерством здравоохранения Ставропольского края. Как пояснил глава города Дмитрий Ворошилов, все вопросы будут оперативно переданы ответственным исполнителям, а заявитель на каждое обращение получит ответ.

Внимание! Медицинских консультаций по лечению Covid-19 операторы горячей линии не дают. Тел горячей линии: 8 (879) 338-94-23, с 9-00 до 18-00, ежедневно кроме воскресенья. По-прежнему принимаются обращения и в директ Инстаграма Дмитрия Ворошилова. «Пишите, звоните, рассказывайте, спрашивайте — а дальше уже наша работа», — обратился к горожанам глава Пятигорска.