Горячеводская модель эффективного самоуправления

Сегодня, когда мир стремительно меняется и появляются новые методы управления социальными процессами, у казачества есть все основания предложить одну из моделей эффективного самоуправления в обществе и свой путь духовно-нравственного развития граждан. Об этом говорилось на заседании президентского Совета по делам казачества, которое на днях состоялось в Москве. Председатель Совета, помощник Президента РФ Анатолий Серышев подчеркнул, что работа над новой стратегией государственной политики РФ в отношении российского казачества на период до 2030 года должна быть завершена в ближайший год.

— Стратегия заложит концептуальную основу дальнейшего развития и консолидации российского казачества. Уверен, что все казачьи общества и общественные объединения казаков должны принять участие в согласовании и доработке этого документа, — сказал Анатолий Серышев.

Виталий Мутко, вице-премьер РФ, зампред Совета по делам казачества:

— Во многих регионах РФ казачество играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи и восстановлении традиций, в охране общественного порядка и решении многих социальных и экономических вопросов. Задача государства и правительства — оказывать поддержку, вовлекать казачество во взаимодействие с государством, служение Отечеству — приняты специальные законы, которые дают эту возможность.

В этой связи атаман Горячеводского станичного казачьего общества СОКО ТВКО Валерий Поматов подчеркивает:

— Для реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества важно продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы, а также объединить усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления и казачьих обществ и направить их на выработку единых подходов к деятельности по сохранению социально-экономического, культурного и духовного потенциала российского казачества.

К слову, нельзя не отметить все возрастающее значение роли казаков в жизни окружной столицы: это и весомый вклад в обеспечение безопасности на территории региона, и огромная работа по патриотическому воспитанию молодежи и значительные успехи народных коллективов, пропагандирующих культурное наследие земли Пятигорской.

Кстати, в конце осени в Железноводске прошел I Всероссийский фестиваль – конкурс «Искусство длиною в жизнь. Новые имена – 2019». Образцовый хореографический ансамбль «Казачье раздолье» из поселка Горячеводского привез домой 5 первых мест в различных номинациях.

Напомним, возрожденная в 1990 году Горячеводская казачья община в сентябре отметила свое 29-летие. Сегодня в рядах станичного общества 650 казаков, из них 50 – в Молодежной сотне.

Именно ставка на новое поколение – принципиальная позиция правления ГКО и атамана Валерия Поматова.

О делах и достижениях Горячеводской казачьей общины хорошо знают как в самом городе, так и далеко за его пределами. Окружная столица гордится победами Молодежной сотни в соревнованиях различного уровня. По заслугам и награда: в этом году для казачат был организован отдых в Архызе и Приэльбрусье, а также тренировочные сборы на территории конно-спортивного комплекса в районе улицы Луначарского. Здесь ребята не только совершенствуют физическую подготовку, но также оттачивают мастерство джигитовки и рубки шашкой. Активные участники молодежной сотни, да и всех мероприятий общины – ученики Казачьей кадетской школы № 19.

Александр Грэдинарь, казачок Горячеводской казачьей общины, ученик МБОУ КСОШ № 19 в этом году пополнил ряды кадетов Донского императора Александра III Казачьего кадетского корпуса города Новочеркасска.

На территории конно-спортивного комплекса также проводятся занятия по иппотерапии. Детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья казаки всегда принимают радушно. Со всей страны приезжают в гости к терцам родители с детьми, страдающими ДЦП (детским церебральным параличом), а также с диагнозами — умственная отсталость, аутизм, бронхиальная астма.

— Здесь помогут им абсолютно бесплатно. Гости из столицы признаются: снять в Пятигорске квартиру и заниматься лечебной верховой ездой на специально подготовленных лошадях гораздо дешевле, чем проходить иппотерапию в Москве. При наличии крытого манежа такое лечение можно было бы осуществлять круглый год. Община с радостью откликнется на любое предложение по его строительству на благотворительной основе от госструктур или бизнес-сообщетсва, — добавляет Валерий Поматов.

Надо сказать, что жизнь станичная полна событий и самым важным из них стало юбилейное восхождение на Эльбрус по маршруту первой экспедиции генерала Георгия Арсеньевича Эммануэля.

— В интернациональном проекте участвовали терские, кубанские, донские казаки, наши соседи из республик СКФО и гости из Франции. Как и 190 лет назад представители разных народов прошли вместе этот непростой маршрут по следам первых покорителей двуглавого исполина, — напоминает атаман ГКО.

И все же не только в общине видна работа казаков. Ни один муниципальный праздник не обходится без их активного участия: 9 мая и День города, а также «Ура! Каникулы!», «Здравствуй, школа!», торжества, посвященные 8 марта, 23 февраля, Новому году и Рождеству – везде задействованы станичники.

Следующий год для казаков — горячеводцев – особенный: 75-летие Великой Победы и 30-летие со дня возрождения Горячеводской казачьей общины. Большие праздники требуют серьезной подготовки. В поселке будут отреставрированы воинские мемориалы и благоустроена территория вокруг них. Особое внимание – участникам Великой Отечественной войны. Здесь о ветеранах вспоминают не только по праздникам, но и в течение всего года фронтовики получают материальную поддержку и помощь в решении бытовых трудностей. А 9 мая будут организованы народные гуляния с казачьей полевой кухней.

Полную версию материала читайте в газете «Пятигорская правда» от 5.12.2019г.