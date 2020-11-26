Госконтракт под контролем

Гимназию обещают сдать к новому году

Реконструкция гимназии № 11 в Пятигорске входит в завершающую стадию. Сроки и качество работ– на контроле у прокуратуры Пятигорска. В зоне особого внимания надзорных органов и капитальный ремонт хирургического корпуса центральной клинической больницы. Каждый месяц на объекты выезжает сам прокурор города Виктор Келлер.Тем более что до сроков сдачи, установленных государственным контрактом, остались считанные дни.

Отделочные работы идут на всех трех этажах гимназии.В новом мансардном разместятся дополнительные шесть классов. Сами строители уверяют: делали как для себя, а значит историческое здание простоит еще не менее века. Кстати, чуть ранее с проверкой на объект выезжал и глава города Дмитрий Ворошилов, отметивший: межэтажные турлучные перекрытия заменены на железобетонные, установлен внутренний каркас, усилен фундамент —гимназия полностью отвечает нормам сейсмоустойчивости. А прокурор Пятигорска прошелся по всем трем этажам школы и убедился: строители трудятся не покладая рук. На стенах – декоративная штукатурка. На полу – современная керамическая плитка. Виктор Келлер осмотрел будущую столовую, спортзал, где укладывают линолеум повышенной прочности, актовый зал, кабинет химии, лаборантскую с уже установленными раковинами, учебные классы, туалетные комнаты… Кипит работа и на третьем, надстроенном этаже. «Вентиляционные короба в классах занимают много места, но они предусмотрены под современную систему вентилирования, чтобы все работало в соответствии с нормами Роспотребнадзора, — поясняет Сергей Зеленский, прораб.-Сроки сжатые, времени осталось мало. Но мы стараемся».

Из первых уст

Виктор Келлер, прокурор г. Пятигорска:

— Срок окончания работ согласно контракту – 30 ноября этого года. Обойдя все три этажа, я пришел к очевидному выводу: подрядчик к условленному сроку сдать объект не успевает — не готова вентиляция, остаются проблемы с электрооборудованием, коммуникациями, лестничные марши не везде покрыты плиткой, отсутствуют поручни, большая часть дверей, все еще продолжается внутренняя отделка помещений. Однако динамика выполнения работ по сравнению с первым полугодием 2020-го налицо. На объекте работает достаточное количество людей. Так что есть все основания считать: даже если контракт не будет исполнен в установленные сроки, то нарушение будет небольшим. Безусловно, по выявленным недочетам прокуратурой города будут приняты меры реагирования в виде предостережения генподрядчику о недопустимости затягивания сроков исполнения государственного контракта. Прокуратура будет продолжать контроль на этом объекте вплоть до полного выполнения работ.

Дмитрий Черников, руководитель подрядной организации:

— Отставание связано с тем, что проект и сметная документация проходили повторную экспертизу. Но объемы нарастили, количество людей увеличили. Сейчас здесь работают примерно сто человек. Делаем все, что в наших силах, чтобы сдать объект без больших задержек. На первых двух этажах отделочные и монтажные работы завершаются. На третьем, самом сложном этаже, постараемся темпы нарастить. Думаем, к Новому году справимся.

Факт Реконструкцию 11-й гимназии с элементами реставрации в рамках нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» строители ведут уже больше года, на сегодняшний момент сами подрядчики оценивают выполнение работ на 80 процентов. Оставшиеся 20 в течение календарного месяца, к 30 ноября, завершить уже нереально. А вот к Новому году обещают успеть. Ведь своих учеников гимназия должна принять в первом квартале 2021года.

Объяснения не приняты

В этот же день Виктор Келлер ознакомился с ходом капитального ремонта хирургического корпуса городской клинической больницы Пятигорска. В сопровождении главного врача Романа Лифенко, его заместителей, руководителя подрядной организации Арсена Сижажева он побывал на нескольких этажах здания, а также в цокольном помещении.

Капитальный ремонт изношенного хирургического корпуса предусматривал установку современной инфраструктуры – вентиляции, системы водоснабжения и отопления, электрических сетей, помимо внутренних работ, и ремонт фасада. Уже заменены окна. Запущены новые лифты. Что бросается в глаза прямо с порога — обновились пол, потолок и стены холла. Преобразились коридоры, ординаторская, процедурные и врачебные кабинеты, столовая. Материалы для ремонта используют соответствующие требованиям и нормам. Несмотря на ремонтные работы, лечебный процесс не прекращается. Плановые и экстренные оперативные вмешательства проводятся, медицинскую помощь в стационаре получают все, кто в ней нуждается. Однако до победных реляций еще далеко. Первый этап работ начался в прошлом году, а в этом они предусматривали реставрацию 2, 3, 5, 6,7-го этажей и цокольного,где размещается операционная противошоковых мероприятий. Сегодня там пыль стоит столбом. Строители крепят стеновые панели и говорят, что за недельку управятся… На третьем этаже установлены ДМО-панели. И, как говорит подрядчик, на подходе линолеум из Франции. В краевой центр он уже прибыл, скоро будет в Пятигорске, и в понедельник им закроют полы отделения. К этому времени обещают полностью установить панели для операционных блоковна пятом этаже. На седьмом этаже идет поэтапный ремонт операционных. И невооруженным глазом видно: ни в одной из них операции сегодня проводить невозможно. Почему работы ведутся медленно? Причины, озвученные подрядчиками: нехватка людей, причем не просто чернорабочих, а специалистов, да и материалы поступают с опозданием, приходится ждать…К примеру, двери проектом вообще не предусмотрены. Но старые оставлять было нельзя во избежание диссонанса с новыми стенами…Пришлось заказывать.И т. д. Однако выводы делать прокурору.

Виктор Келлер:

— Вэтом году работы ведутся в основном чистовые, то есть не такие трудоемкие, как в прошлом. И что в итоге? На двух этажах, в реконструкции особого масштаба не нуждавшихся, все сделали, а в главный операционный блок на седьмом этаже, кажется, только зашли. Хотя два месяца назад обещали привести его в полный порядок чуть ли не завтра-послезавтра. Людей на объекте мало. Такое ощущение, что строители приступили к работам лишь после того, как узнали о проверке — в том же цокольном этаже. Мало того что отставание по срокам серьезное, так еще и материалов недостаточно – линолеум не поступил, двери неизвестно где. С подведением кислорода к десяти операционным проблема не решена. Стены не везде обшиты, пол… А сколько мелких недоработок! То люк монтажный не установлен, то швы между панелями не заделаны. До полного исполнения контракта осталась неделя. Большое чудо, если подрядчик справится хотя бы до Нового года. Нужно наращивать темпы, выстраивать логистику. Не дело выяснять, что сделано, а что нет, в присутствии прокурора. Подрядчику следует общаться с заказчиком в ежедневном режиме, совместные планерки проводить! До 30 ноября еще есть время. На следующей неделе я вновь приеду с проверкой, чтобы лично убедиться, какие принимаются меры для кардинального изменения ситуации.