Гости форума «Машук»

В первый день работы Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020» состоялась встреча с основателем фонда «Возможно все», обладательницей титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, членом Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, мотивационным спикером Ксенией Безугловой. Ксения рассказала о возглавляемом ей благотворительном фонде «Возможно все», который помогает людям с ОВЗ и ДЦП. Среди реализуемых фондом проектов – развитие парашютного спорта для инвалидов-колясочников, паравейкбординга, парапрактической стрельбы. Кстати, сама Ксения является чемпионкой мира по прыжкам с парашютом. — Мы беремся за те проекты, которые считаются невозможными в нашей стране. И добиваемся невозможного, — рассказала гостья.

С форумчанами встретилась российская актриса, капитан команды-чемпиона Высшей лиги КВН «ГородЪ ПятигорскЪ», участница комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова. Карьера в КВН началась, когда у Ольги уже была семья и двое детей. Поэтому на первом месте всегда была работа и повседневные семейные обязанности. А уже потом игра.

— КВН – уникальная сцена, на которой нельзя ошибаться. Здесь нельзя переснять или сделать ещё один дубль. Ответственность колоссальная. Поэтому меня всегда удивляло, что мы ни разу не забыли ни одного слова в своих выступлениях. Тобой управляет страх, благодаря которому ты помнишь все слова, все диалоги, порядок слов в каждом предложении, — поделилась Ольга.

Завершила встречу гостья напутственными словами:

— Есть чувство юмора – шутите, умеете хорошо петь – пойте. Развивайте свои таланты. Занимайтесь делом, которое вам по душе. Прислушивайтесь к советам, но принимайте решение сами. Только от ваших шагов зависит, как сложится ваша жизнь.

На площадке Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020» прошла встреча с летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Олегом Артемьевым. Олег Артемьев отметил, что в настоящее время набор в космонавты достаточно открыт и для будущих космонавтов совершенно не важны отменное здоровье или уникальные физические возможности. — На начальном этапе достаточно сдать нормы ГТО, а остальному научат. Были у нас люди, которые не умели плавать, недостаточно быстро бегали. Но это всё дело наживное. Главное, что нужно уметь кандидату – справляться с внештатными ситуациями. Потому что космос не прощает промахов, — рассказал он.

— Ваша задача – учиться, развивать свой интеллект, физическую форму и навыки. Тратьте любую свободную минуту на физкультуру, здоровый образ жизни, на изучение самых различных наук, даже тех, к которым никогда не приближались. Незаменимым подспорьем в этом сегодня служат интернет-технологии. В этой доступности любой информации у вас большое преимущество перед нами. Используйте его с пользой, — напутствовал машуковцев Олег Артемьев.

О своей работе, творческих планах, взглядах на воспитание, дружбу и новых достижениях рассказала форумчанам певица, член Общественной палаты Российской Федерации Диана Гурцкая.

Особое внимание во время разговора она уделила организованной ею масштабной работе по помощи слабовидящим и незрячим детям. Этим, в частности, занимается созданный в 2018 году социокультурной реабилитации. Центр специализируется на приобщении детей к высокому миру искусства.

Кроме того, уже второй год Центр организовывает конкурс перспективных практик. Одно из направлений – изучение инновационных проектов в сфере инклюзии и их дальнейшее внедрение в России. Помощью слабовидящим и незрячим детям занимается и благотворительный фонд «По зову сердца», учредителем которого также является Диана Гурцкая. Одним из проектов, реализуемых фондом, стал ежегодный международный фестиваль «Белая трость». На него съезжаются юные незрячие и слабовидящие вокалисты и музыканты. Участие в таких мероприятиях, считает певица, позволяет им проявить себя через музыку, раскрыв свой внутренний потенциал. Прямо в студии она по просьбам ребят исполнила одну из своих самых любимых песен – народную колыбельную, которую в детстве ей пели мама и бабушка.

Участники первой смены XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» получили возможность пообщаться и с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, председателем «Партии Роста» Борисом Титовым.

— Если хочешь создать прорывной бизнес, то ты должен придумать что-то новое, построить локальную или временную экономику. Ты должен четко понимать, что ты делаешь и куда идешь, а также осознавать, что модель управления бизнесом резко меняется. Когда-то именитые коучи говорили о росте, но сейчас ценится модель антикризисного выживания. Надо ее изучать, понимать, уметь имплементировать. Без этих знаний можно легко разрушить бизнес, который мог бы выжить. Главный совет, который хотел бы дать вам: думайте, это очень полезно! — напутствовал ребят Борис Ттитов.

По материалам Пресс-центра XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук»