Государственная поддержка работникам сельского хозяйства

Работники сельского хозяйства смогут подавать заявки на получение государственной поддержки в электронной форме посредством информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса

Прокуратура Пятигорска разъясняет, что Федеральным законом от 11.06.2022 N 169-ФЗвнесены изменения в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» Порядок создания, развития, эксплуатации информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса, перечень содержащейся в ней информации, порядок получения и представления такой информации, порядок регистрации и взаимодействия ее участников, а также взаимодействия с иными информационными системами устанавливается Правительством РФ.

Информационная система без взимания платы будет обеспечивать, в том числе:

информирование юридических и физических лиц о мерах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства;

формирование, подачу в электронной форме заявок на получение государственной поддержки и их рассмотрение;

информационное взаимодействие между участниками информационной системы в целях направления уведомлений, запросов и информации, обмена сообщениями, а также в иных предусмотренных законодательством РФ целях;

сбор информации о социально-экономическом состоянии населенных пунктов, относящихся к сельским территориям.

Оператором информационной системы будет являться Минсельхоз России или на основании его решения подведомственное ему федеральное государственное учреждение.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.