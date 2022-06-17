Государственная поддержка работникам сельского хозяйства

Работники сельского хозяйства смогут подавать заявки на получение государственной поддержки в электронной форме посредством информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса
Прокуратура Пятигорска разъясняет, что Федеральным законом от 11.06.2022 N 169-ФЗвнесены изменения в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» Порядок создания, развития, эксплуатации информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса, перечень содержащейся в ней информации, порядок получения и представления такой информации, порядок регистрации и взаимодействия ее участников, а также взаимодействия с иными информационными системами устанавливается Правительством РФ.
Информационная система без взимания платы будет обеспечивать, в том числе:
информирование юридических и физических лиц о мерах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства;
формирование, подачу в электронной форме заявок на получение государственной поддержки и их рассмотрение;
информационное взаимодействие между участниками информационной системы в целях направления уведомлений, запросов и информации, обмена сообщениями, а также в иных предусмотренных законодательством РФ целях;
сбор информации о социально-экономическом состоянии населенных пунктов, относящихся к сельским территориям.
Оператором информационной системы будет являться Минсельхоз России или на основании его решения подведомственное ему федеральное государственное учреждение.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.