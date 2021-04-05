Государство выделяет субсидию на развитие бизнеса и личного подсобного хозяйства при заключении социального контракта

Апрель 5, 2021 Главные новости, Пятигорская Правда, Регион 0 204

Воспользоваться помощью могут несколько категорий граждан, в том числе малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие люди, доход которых по не зависящим от них причинам ниже величины регионального прожиточного минимума. Социальный контракт дает возможность малоимущим семьям выйти на путь самообеспечения. Одобренную сумму можно потратить на обучение, развитие собственного бизнеса и личного подсобного хозяйства. Подробнее ознакомиться со всеми условиями программы вы можете лично в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а. Тел.: 39-08-28.

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