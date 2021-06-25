Готов ли Пятигорск к работе в режиме ЧС?

Этот вопрос обсудили на заседании городской эвакуационной комиссии Организация мобильных пунктов питания и подвижных пунктов вещевого снабжения, организация транспортного обеспечения пострадавшего населения в результате ЧС, готовность медицинского персонала к работе на пунктах временного размещения населения — эти и другие ключевые вопросы обсудили сегодня члены городской эвакуационной комиссии. В числе докладчиков начальник группы первоочередного жизнеобеспечения Иван Никишин, начальник группы транспортного обеспечения Владимир Рагулин. Также по вопросу организации проверки и содержанию вещевого имущества ПВР находящегося на ответственном хранении в СОШ Пятигорска были заслушаны руководители пунктов временного размещения.