Готовность № 1

До 1 сентября остались считанные дни. Дмитрий Ворошилов оценил подготовку к новому учебному году пятигорских школ, детских садов, учреждений образования. Без внимания не осталась ни одна деталь: от пожарной безопасности до состояния сетей коммуникаций.

Первая точка маршрута — Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера. Классы, залы, музейные экспозиции — все готово к старту нового учебного года. Главе города показали настоящие раритеты — 120-летнюю каменную фигуру льва (своеобразный символ Центра) и чертеж планировки, выполненный братьями Бернардацци в 1834 году. А новинка этого сезона — мобильные обновляющиеся стенды, это наглядный отчет о восхождениях, соревнованиях, горных походах, фестивалях, выставках, квестах-экскурсиях, краеведческих форумах и прочих событиях насыщенной жизни Центра и его воспитанников. Не забывают здесь и «дедушку российского альпинизма», чьим именем назван центр и в чьей усадьбе он располагается — Рудольфа Лейцингера. Ему, основателю ученического туризма в России, создателю Кавказского горного общества и Пятигорского краеведческого музея, посвящена отдельная экспозиция.

Следующий пункт назначения — детский сад «Планета детства». Дмитрий Ворошилов осмотрел пищеблок, музыкальный и физкультурные залы, санитарные комнаты. Особое внимание — медицинскому и санитарному сопровождению: бактерицидные лампы, средства дезинфекции, оснащение процедурного кабинета. Далее — детсад №4 «Солнышко» в микрорайоне Белая Ромашка. Здесь работают не только обычные группы, но и группы компенсирующей направленности — для малышей с нарушениями интеллекта. Многое сделано для создания безбарьерной среды для инклюзивного образования. Расширили дверные проемы, установили пандусы, переоснастили санитарные комнаты.

Стопроцентную готовность показала и школа №12 с углубленным изучением английского языка. В нескольких классных аудиториях здесь установлены парты, рассчитанные не на двоих, а на одного ученика. Школа №31 со спортивным уклоном — стала финальной точкой маршрута. Десятки учебных аудиторий, бассейн олимпийского стандарта, открытые площадки, залы для фехтования, борьбы, гимнастики и командных спортивных игр, тренажерная секция, а еще столовая, библиотека, лаборатории, конференц-зал, лингафонные кабинеты и ИЗО-студия… Школа готова к долгожданному возвращению в очный формат занятий. Более того, здесь очень надеются, что скоро возобновятся не только уроки и тренировки, но и спортивные соревнования регионального и федерального уровней.

Какими еще новинками встретит Пятигорск очередной учебный год? Новый кабинет ритмики откроется в лицее №20, кроме того, здесь отремонтирован пищеблок. Заасфальтирован двор в школе №1, в школе №16 обновлен второй этаж, а в лицее №15 — столовая. В школе №28 заменили водопроводные и канализационные трубы, модернизировали кабинет ИЗО, установили современную систему цифрового видеонаблюдения. А детском саду №34 «Родничок», как и в «Солнышке», поработали над созданием универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов.

— Я увидел результаты кропотливого труда сотрудников наших образовательных организаций, итог тщательной, детальной, ответственной подготовки к новому учебному году отметил глава Пятигорска.