Говорим: «Пушкин», думаем: «Россия»!

Пятигорск готовится отметить День России. Праздничные мероприятия стартуют еще накануне. Яркими концертными программами, флэшмобами, творческими конкурсами будут охвачены культурные площадки «Цветника» и других мест массового отдыха горожан. А12 июня в 18.00 в парке Победы состоится большой праздничный концерт «Россия – это мы», где выступит народная артистка РФ Лариса Долина. На сцену также выйдут участники телепроекта «Голос» Петр Захаров, Этери Бериашвили, Руслан Ивакин и Маргарита Позоян. В рамках концертной программы пройдет и фестиваль-конкурс «Песни о России». Открыл же череду ярких культурных событий Пушкинский день России. В понедельник, 6 июня в сквере, где установлен бюст великого поэта, традиционно собрались поклонники его творчества.

«Наше все», «солнце русской поэзии», «основоположник современного русского языка» посещал Пятигорск дважды – в 1820 и 1829 году. Именем Пушкина в Пятигорске названы школа, улица и те самые Пушкинские ванны. В этом году мы отмечаем 223 года со дня рождения поэта. Но Пушкин – навсегда! Его имя — культурный код для многих и многих поколений россиян. И в Пушкинский сквер у Спасского собора пятигорчане и гости курорта в день, когда он появился на свет, и в день, когда его не стало, приходят традиционно из года в год. В этот раз организаторы – сотрудники Центральной городской библиотеки им. М. Горького запланировали здесь поэтический марафон «Нам Пушкин жжет сердца». Но вмешалась непогода…

О месте Пушкина в жизни каждого из нас сказал Семен Маршалкин, заместитель председателя Думы Пятигорска: «Великий поэт и великий мыслитель. Именно благодаря Пушкину мы с детства учимся правильно говорить, правильно читать, правильно понимать сказки и стихи, правильно любить свою Родину». Успела продекламировать свое любимое «Одной картины я желал быть вечно зритель…» Ирина Сафарова, директор Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. От имени сотрудников краеведческого музея поклонников поэта поздравил Михаил Семендяев…

Цветы к бронзовому монументу возлагали уже под дождем. Что ж, такая примета, утверждают в народе, к счастью. Путь в лето открыт, и это время года обязательно будет удачным для Пятигорска!

Мнения

Марина Аванесова, заведующая отделом обслуживания ЦГБ им. М. Горького:

— Пушкин – один из самых популярных авторов у разновозрастной категории читателей. И сказки, и стихи, и драмы – все пользуется спросом. Не сомневаюсь, что так будет всегда. Мое любимое стихотворение Пушкина – «Анчар». Но какое произведение Александра Сергеевича ни возьми – везде найдешь ответы на все вопросы.

Злата Отавина, перешла в 7-й класс 25-й школы:

— К памятнику приходим часто и много пушкинских стихов знаю. Любимый – «Мороз и солнце»

Богдан Петросян, семиклассник, СОШ № 25:

— Пушкина достаточно часто читаю. А пришел просто отдать дань уважения любимому поэту. Сам тоже стихи пробовал писать. Равняюсь на Пушкина!