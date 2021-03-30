Градоначальник предложил возродить первомайские демонстрации

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов предложил возродить традицию первомайской демонстрации с участием трудовых коллективов города. С соответствующим предложением вышли пятигорские городские отраслевые профсоюзы. В своем Инстаграм-аккаунте Дмитрий Ворошилов обратился к пятигорчанам: «Дорогие друзья! Хотел бы поделиться с вами нашими предложениями по организации майских мероприятий. 9 мая запланирован Парад Победы, который будет состоять из военного парада, а также шествия, в котором примут участие колонны Бессмертного полка. Планируем традиционный салют и праздничный концерт на площади Парка Победы. А пятигорские городские отраслевые профсоюзы предложили организовать 1 мая, в день Весны и Труда, праздничное шествие трудовых коллективов предприятий и организаций. В этот же день на площади перед администрацией города пройдёт праздничный концерт».

Глава города подчеркнул, что все запланированные праздничные мероприятия состоятся только в условиях нормальной эпидемиологической ситуации, стабилизация которой возможна лишь после массовой вакцинации от COVID-19. Ранее в ходе прямой линии Дмитрий Ворошилов рассказал, что 9 мая на праздничной концертной программе выступит популярный российский певец, композитор и телеведущий Алексей Чумаков.