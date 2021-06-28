График приема в МРЭО ГИБДД региона

Госавтоинспекция Ставрополья информирует о графике приема в МРЭО ГИБДД региона.

В 10 регистрационно-экзаменационных отделах Госавтоинспекции Ставропольского края (МРЭО ГИБДД г. Георгиевск, г. Ставрополь, г. Изобильный, г. Невинномысск, г. Светлоград, г. Лермонтов, г. Буденновск, г. Пятигорск, г. Ессентуки, Шпаковский МО)прием граждан осуществляется по следующему графику:

Вторник, среда, суббота – с 9 часов до 17 часов.

Четверг – с 9 до 12 часов.

Пятница – с 11 до 19 часов вечера.

Неприемные дни – воскресенье и понедельник.

Просим участников дорожного движения планировать посещение РЭО ГИБДД Ставропольского края с учетом вышеуказанного графика.

Госавтоинспекция Ставропольского края также напоминает о возможности получения государственных услуг по линии ГИБДД через одноименный портал www.gosuslugi.ru. У граждан есть возможность получения 30% скидки на госпошлину при совершении регистрационных действий на транспортные средства и прицепы к ним, а также замене или получении национального водительского удостоверения.