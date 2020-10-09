Гран-при фестиваля «Феродиз» — СКФУ

Фестиваль российского дизайна «Феродиз-2020» прошел в начале осени на территории пятигорского мультимедийного музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история». В программу творческого форума вошли симпозиум по керамике под эгидой Российской академии художеств, заседание Совета главных архитекторов Ставропольского края, конференция «Дизайн и Туризм», выставки, презентации и мастер-классы.

Гран-при фестиваля «Феродиз-2020» завоевала кафедра дизайна пятигорского филиала СКФУ Также экспертным советом конкурса был особо отмечен дизайн-проект преподавателей и студентов инженерного факультета визуального наполнения всемирной акции «Ночь музеев» в Пятигорске. Как сообщает пресс-служба филиала СКФУ в Птяигорске, проекты, представленные кафедрой дизайна, вызвали интерес как среди зрителей, так и среди участников фестиваля. Подтверждают это и оценки жюри.

Дизайн-проект территории спортивного парка Кисловодска, разработанный под руководством завкафедрой дизайна Галины Даниловой-Волковской, получил гран-при «Феродиза». А создателям проекта графического обеспечения визуального контента акции «Ночь музеев» в Пятигорске (руководитель — доцент кафедры дизайна, член Творческого союза художников России Вероника Соловьева) вручен диплом за вклад в отечественное изобразительное искусство в номинации «Графический дизайн» от Творческого союза художников России.