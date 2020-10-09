Гран-при фестиваля «Феродиз» — СКФУ

Октябрь 9, 2020 Главные новости, Медицина, Пятигорская Правда 0 71

Фестиваль российского дизайна «Феродиз-2020» прошел в начале осени на территории пятигорского мультимедийного музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история». В программу творческого форума вошли симпозиум по керамике  под эгидой Российской академии художеств,  заседание Совета главных архитекторов Ставропольского края, конференция «Дизайн и Туризм», выставки, презентации и мастер-классы.

Гран-при фестиваля «Феродиз-2020» завоевала кафедра дизайна пятигорского филиала СКФУ Также экспертным советом конкурса был особо отмечен дизайн-проект преподавателей  и студентов инженерного факультета   визуального наполнения всемирной акции «Ночь музеев» в Пятигорске. Как сообщает пресс-служба филиала СКФУ в Птяигорске, проекты, представленные кафедрой дизайна, вызвали интерес как среди зрителей, так и среди участников фестиваля.   Подтверждают это и оценки жюри.

Дизайн-проект территории спортивного парка Кисловодска, разработанный под руководством завкафедрой дизайна Галины Даниловой-Волковской,  получил гран-при «Феродиза». А создателям проекта графического  обеспечения визуального контента акции «Ночь музеев» в Пятигорске  (руководитель — доцент   кафедры дизайна, член Творческого союза художников России Вероника Соловьева) вручен   диплом за вклад в отечественное изобразительное искусство в номинации «Графический дизайн» от Творческого союза художников России.

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