Гран-при Всероссийского конкурса — в Пятигорске

Экскурсионный маршрут «По лермонтовским местам» завоевал Гран-при всероссийского конкурса детских туристических проектов.

Итоги конкурса подведены на форуме в Волгограде, где экспертное сообщество обсудило актуальные проблемы туротрасли и поддержку турпродуктов, адресованных маленьким путешественникам.

Организаторами форума выступили Федеральное агентство по туризму, Проектный офис по детскому туризму Российского союза туриндустрии, Агентство стратегических инициатив и Правительство Волгоградской области.

На конкурс были заявлены проекты из 48 субъектов страны — от Калининградской области до Камчатского края.

В финал вышли 56 наиболее интересных разработок, их представители приняли активное участие в деловой программе форума.

Гран-при в итоге получил тур «По лермонтовским местам», разработанный пятигорской турфирмой «Лайт».

Напомним, этот маршрут одобрен Минкультом РФ и включен в национальную программу развития детского туризма.

Организаторы тура постарались подобрать верный баланс между познавательным и развлекательным компонентом: ставка сделана на современные форматы — исторические квесты, интерактивы, игры-путешествия.

Ребята не только знакомятся с достопримечательностями, связанными с судьбой и творчеством М.Ю. Лермонтова, но и многое узнают об истории, становлении, развитии и современной жизни курортов КМВ. Особая страница – пребывание «на водах» русских писателей и деятелей культуры – Александра Пушкина, Федора Шаляпина, Льва Толстого и других.

В течение 2018-2019гг. при поддержке министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и администрации Пятигорска в рамках маршрута «По лермонтовским местам» более 1700 школьников из разных городов России посетили Кавминводы.