Грандиозный успех пятигорского ТЮЗа

Воспитанники театральной студии «Пятигорский ТЮЗ» завоевали Гран-при Межрегионального фестиваля-конкурса театральных сатирических миниатюр «Бинокль».

Кроме того, тюзовцы Есения Масалкина и Елизавета Сариева стали лауреатами I степени в сольном чтении. А Владимир Микейлов, исполнитель главной роли в спектакле «Между небом и землей», отмечен спецпризом жюри за лучшую мужскую роль. По итогам фестиваля «копилка» коллектива пополнилась и дипломами лауреатов II степени — в категории от 7 до 9 лет и в категории от 10 до 12 лет. Межрегиональный фестиваль-конкурс театральных сатирических миниатюр завершился в Ставрополе. В краевом Доме народного творчества собрались режиссеры и актеры лучших любительских театральных коллективов из Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии.

Участники показали классическую сатиру, сатирические сказки, басни, отрывки из спектаклей в жанре комедии, сатирические и юмористические стихи, монологи. «Бинокль-22» стал ярким событием культурной жизни региона, а блестящая победа «Пятигорского ТЮЗа» — закономерным и радостным итогом фестиваля-конкурса. — Воспитание театром – большой творческий опыт как для юного актера, так и для его наставника, — убеждена руководитель коллектива Наталья Литвинова.

— Проживая разные характеры и ситуации, дети учатся понимать других, видеть мир более многогранным. Одним из первых на своих страницах в социальных сетях студию и ее педагога поздравил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.