Граждане участвуют в жизни города

В Пятигорске обсудили участие граждан в решении вопросов местного значения. Дискуссионная площадка «Решаем вместе» — одно из звеньев Марафона муниципально-экспертных обсуждений. Он проходит под эгидой Союза российских городов — старейшего объединения муниципалитетов страны. Стартовал марафон 15 марта в Хабаровске, а завершит свою работу 18 марта в Москве. Мероприятие охватывает все федеральные округа России, встречи проходят ежедневно — в офлайн- и онлайн-формате. Участие в форуме в Пятигорске приняли представители органов местного самоуправления городов Северо-Кавказского федерального округа, эксперты. Модератором площадки выступил Дмитрий Соснин, старший научный сотрудник Центра территориальных изменений и городского развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

В центре внимания — расширение участия граждан в решении вопросов местного значения. Как отмечали участники, определенный опыт в этой сфере муниципалитетами уже накоплен в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, к примеру, в Пятигорске, где сегодня прошло одно из крупных мероприятий марафона, горожане активно участвовали в отборе предложений, рейтинговом голосовании и общественных обсуждениях (как в социальных сетях, так и офлайн) по вопросам благоустройства Комсомольского парка, строительства сквера в микрорайоне Бештау, возрождения Шахматного павильона в «Цветнике» и т.д. Особого внимания заслуживает реализация молодежной инициативы по приведению в порядок территории пятигорского Некрополя — старейшего мемориального кладбища Кавминвод, настоящего музея под открытым небом. Говорили участники форума и о практике инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. В контексте пандемии особую актуальность приобрели вопросы цифровизации взаимодействия органов местного самоуправления и граждан: создание платформ обратной связи, проведение в электронном виде опросов, общественных обсуждений, рейтинговых голосований. Итоги марафона будут подведены на общем собрании Союза российских городов в Москве. Резолюцию направят разработчикам «Основ государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года».