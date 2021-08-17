«Гражданский мониторинг» в пятигорской полиции

В рамках акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета при Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю Руслан Колесников посетил отдел полиции Пятигорска.

На встрече общественник и руководитель территориального органа внутренних дел обсудили основные направления деятельности по повышению доверия общества к полиции, а также оказанию помощи в решении различных вопросов.

Продолжилoсь мероприятие посещением дежурной части. Начальник подразделения Аслан Сижажев ознакомил гостя с порядком приема заявлений о преступлениях и правонарушениях. Руслан Колесников отметил, что дежурная часть отдела соответствует всем требованиям и оснащена современными техническими средствами, а работа сотрудников организована на высоком уровне.

Также общественник побывал и в музее истории полиции города-курорта. Валерий Сабельников, который вот уже много лет является его хранителем, рассказал Руслану Колесникову о прошлом и настоящем различных подразделений органов внутренних дел и показал редкие книги времен Великой Отечественной войны.

В завершение представитель Общественного совета при краевом главке возложил цветы к памятнику погибшим сотрудникам органов внутренних дел при выполнении служебных обязанностей.

Подводя итоги, общественник отметил слаженную и профессиональную работу сотрудников полиции города Пятигорска.