Группа «Россети» направит порядка 1,6 млрд рублей на развитие электросетей Кабардино-Балкарии в 2022 году

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провели рабочую встречу. В диалоге также успствовал гендиректор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

Были рассмотрены перспективы развития электросетевого комплекса республики и консолидация активов, готовность энергообъектов к началу летнего туристического сезона.

Казбек Коков выразил руководителю ПАО «Россети» Андрею Рюмину благодарность за поддержку в реализации значимых для экономики Кабардино-Балкарской Республики проектов. «Создание развитой и надежной энергетической инфраструктуры — одно из главных условий для развития промышленности, туризма, сельского хозяйства, транспортных и дорожных систем. От этого зависит и инвестиционная привлекательность республики, и дальнейший рост качества жизни людей», — сказал Глава Кабардино-Балкарии, подчеркнув важность сотрудничества региона с крупнейшей электросетевой компанией.

«В преддверии нового отпускного сезона Группа «Россети» держит на особом контроле вопросы электроснабжения курортной инфраструктуры. Заблаговременно проведен ремонт подстанций, которые обеспечивают энергией санаторно-курортные учреждения Нальчика и Приэльбрусья. Параллельно продолжаем работу по повышению надежности и развитию сетевого комплекса республики, в этом году инвестируем 1,6 млрд рублей. Приоритетная задача – строительство инфраструктуры для воссоздаваемого Эльбрусского горнорудного комбината, где будет около 700 новых рабочих мест», – отметил Андрей Рюмин.

Предприятие будет производить вольфрам и молибден – редкие тугоплавкие металлы, которые используются в металлургии, автомобиле- и авиастроении. Для технологического присоединения комбината к сетям компания «Россети Северный Кавказ» построит новую линию 110 кВ электропередачи протяженностью 3,5 км в горах на высоте 1 700 м над уровнем моря. Кроме того, будет проведена реконструкция действующей ЛЭП и подстанции 110 кВ в Эльбрусском районе.

Также продолжится реализация мероприятий, нацеленных на снижение уровня технологических и коммерческих потерь электроэнергии. Начиная с 2020 года в регионе установлено более 37 000 «умных» приборов учета, 668 интеллектуальных устройств сбора информации (УСПД). В сетях 0,4-10 кВ смонтировано более 217 км самонесущего изолированного провода, отличающегося повышенной устойчивостью к погодным явлениям и механическому воздействию.

На встрече обсудили вопросы консолидации электрических сетей. Власти региона и энергетики планируют усилить совместную работу по консолидации энергообъектов для повышения надежности электроснабжения.

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