Губернатор и его команда потрудились на Некрополе

На помощь пятигорским волонтерам прибыл десант глав округов и муниципалитетов под руководством губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Молодежные активисты Пятигорска уже не первый день трудятся на уборке Некрополя, который называют «каменной летописью» Пятигорска. Здесь похоронены многие исторические личности, стоявшие у истоков развития курорта, внесшие неоценимый вклад в историческое наследие города: государственные деятели, архитекторы, врачи, сестры милосердия, писатели, поэты, композиторы, военные, учителя, ученые. Именно Некрополь стал местом первоначального захоронения М.Ю. Лермонтова. Здесь находятся могилы архитекторов братьев Бернардацци, «дедушки русского альпинизма» Рудольфа Лейцингера и многих других знаменитых соотечественников.

Больше месяца ребята расчищают старинное кладбище от предварительно скошенной травы, сухостоя, бурелома и бытового мусора, приводят в надлежащий вид места захоронений, травертиновые дорожки и тропинки. За это время убрали 5,8 га. Вывезено свыше 150 кубических метров мусора. Поддерживают активистов глава города, администрация, Молодежный отдел Пятигорской епархии, неравнодушные пятигорчане.

Как отметил во время рабочего визита в Пятигорск Губернатор Владимир Владимиров, бережная реставрация старинного кладбища должна стать краевым проектом. Руководитель проекта по уборке Некрополя Анна Крымова через социальные сети от имени всех волонтеров поблагодарила главу региона за внимание к молодежной инициативе и пригласила Владимира Владимирова принять участие в ближайшем субботнике. Губернатор на призыв молодых пятигорчан откликнулся незамедлительно. Буквально через день он прибыл в Пятигорск, чтобы помочь ребятам в уборке территории.

Вместе с губернатором к работе по расчистке территории Некрополя подключились главы округов и муниципалитетов края, а также советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. За несколько часов было собрано и вывезено 40 кубометров мусора. Число желающих поучаствовать в благоустройстве пятигорского «музея под открытым небом» растет, отметил глава города Дмитрий Ворошилов. С каждым днем инициатива ребят получает все больше откликов не только от пятигорчан и жителей Ставрополья, но и из других регионов.

— Мы планируем, что в этом году будет разработана историко-культурная документация на этот объект. Будет установлен его статус и в рамках этого статуса, как сказал губернатор Ставрополья, создана краевая программа, включающая в себя мероприятия по благоустройству и сохранению этого места, — рассказал Дмитрий Ворошилов.