Губернатор края о реализации местных инициатив

В рамках «прямой линии» Губернатору Владимиру Владимирову был задан вопрос о внедрении в крае практик инициативного бюджетирования.

Напомним, что такие практики развиваются на территории Ставрополья с 2007 года в рамках реализации краевой программы поддержки местных инициатив. Край стал одним из первых регионов России, где механизмы инициативного бюджетирования были применены для решения задач благоустройства населенных пунктов края.

— В этом году будет побит прошлогодний рекорд региона – реализуем 279 проектов в рамках программы местных инициатив, — отметил Владимир Владимиров.

Завершен прием заявок от муниципальных образований на реализацию проектов в 2021 году. Почти 300 инициатив жителей края оформлены в конкурсную документацию и будут рассмотрены на заседании комиссии по проведению конкурсного отбора проектов, которое состоится в сентябре текущего года.

За весь период существования программы реализовано более 1100 проектов. Общий вклад в реализацию проектов составил почти 3 миллиарда рублей.