Губернатор – на рабочей площадке «Машука»

Владимир Владимиров посетил в Ставрополе рабочую площадку XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», который в этом году впервые проходит онлайн. Главные центры активности «Машука» расположены на территории Северо-Кавказского федерального университета. Глава края ознакомился с направлениями работы форума, которые охватывают весь спектр молодежных инициатив – от волонтерства, экологии и культуры до предпринимательства и IT-технологий.

Как отметил Владимир Владимиров, «Машук 2020», несмотря на новый цифровой характер, остался верен своей сути – быть эффективной площадкой для интересного содержательного общения и творческого роста, поиска себя и друзей в окружающем мире.

В год 75-летнего юбилея Великой Победы немалую часть проектов форумчане посвятили тематике сохранения исторической памяти.Глава региона высоко оценил проект масштабной исторической реконструкции «Битва за Кавказ», который онлайн представила участница «Машука» из города Лермонтов Юлиана Важничая.

— Проект патриотический и очень актуальный. По инициативе Думы, одобренной Президентом России, 9 октября мы все вместе будем отмечать новый День воинской славы России – День окончания Битвы за Кавказ. Подобные реконструкции – еще один способ сохранить историческую память о прошлом нашей земли и о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны, — отметил Владимир Владимиров, а работу форума оценил так:

— Все прошедшие годы «Машук» не стоит на месте. В его содержании появляется много нового. Опыт работы в формате онлайн обогатил его в этом году. И мы обязательно будем частично использовать его при организации следующего «Машука-2021».