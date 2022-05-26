Губернатор Ставрополья — о развитии курортов КМВ

Развитие курортов Кавказских Минеральных Вод стало одной из тем ежегодного Послания Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Глава региона отметил, что сегодня спрос на внутренний туризм растет, а в ближайшие годы эта тенденция будет только усиливаться. Губернатор Ставропольского края предложил проработать внедрение комплексной системы лояльности для отдыхающих на КМВ.

— Логистическая составляющая, проживание, досуг – всё это нужно сводить в единую систему преференций, скидок и поощрений. Поручаю до 1 августа минтуризма края проработать с отраслевыми министерствами проект этой программы! – подчеркнул глава региона.

В Стратегии развития Пятигорска до 2035 года именно развитие курорта и туризма определено как основной драйвер и точка роста. Город продолжает укреплять статус одного из лидирующих курортов не только Кавказа, но и всей страны в целом. А за счет средств курортного сбора продолжается развитие курортной инфраструктуры. Так, благодаря курортному сбору в Пятигорске благоустроили общественное пространство у здания ЗАГСа, расположенного по улице Братьев Бернардацци, после реконструкции открыли фонтан «Счастливый улов» и Поющий фонтан. За счет средств от курортного сбора осуществили ремонт фонтана «Лягушки», полностью реконструировали Игнатьевский сквер, установили систему автоматического полива в парке Цветник.

Сегодня Пятигорск – это многопрофильный курорт и туристический центр региона КМВ. Основная доля туристических посещений Пятигорска связана с лечебно-оздоровительным туризмом. Санаторно-курортный комплекс города представляет 21 санаторно-курортное учреждение коечной емкостью 5800 мест. За 5 месяцев 2022 года в здравницах города отдохнуло свыше 42 000 человек (на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года). Гостиничный комплекс города представлен 77 коллективными средствами размещения разного уровня (от хостелов до четырехзвездочных отелей) на 2800 мест. За 5 месяцев 2022 года гостиничный комплекс принял более 44 000 человек (на 40% больше, чем за аналогичный период 2021). Уровень бронирований на весенне-летний период традиционно высокий. В 2022 году в городе введены в строй: отель «Central City» на 60 койко-мест и отель «Бугарь» на 60 койко-мест. В стадии реализации строительство лечебно-диагностического корпуса санатория «Пятигорский нарзан», в котором будут размещены медицинские кабинеты и номерной фонд в количестве 60 мест. Реализация проекта позволит создать 50 дополнительных рабочих мест. В 2022 году планируется ввод гостиницы «Турист» на 150 койко-мест с созданием 28 рабочих мест. Продолжаются работы по капитальному ремонту (с увеличением коечной емкости на 60 мест) основного корпуса санатория «Тарханы». Стоит отметить, что Пятигорск также востребован у туристов, которые ищут места для отдыха, где есть возможность не только полюбоваться большим количеством достопримечательностей, но и совершать прогулки по горной местности. Город-курорт, по данным сервиса Tvil.ru вошел в десятку популярных направлений для фитнес-туров по России этим летом.