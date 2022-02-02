Губернатор Ставрополья посетил ЗАО «Холод»

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вместе с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым посетил пятигорское предприятие «Холод», где на днях произошел пожар в компрессорном цеху. На месте глава региона встретился с генеральным директором компании Александром Соломко. Обсуждены вопросы, связанные с восстановлением деятельности завода.

Как прозвучало, предприятие работает по сезонному графику, с октября по март фабрика практически не эксплуатируется. Последствия пожара привели к изменению логистики: продукцию завода пришлось направить в другие холодильные емкости. Губернатор отметил, что важно сохранить предприятие.

— Сегодня наша главная задача — сохранить предприятие и дать возможность через месяц начать работу без эксплуатации пострадавшего цеха. Руководство проведет оценку ущерба, после чего уже можно будет выработать механизмы помощи компании, — отметил Владимир Владимиров.