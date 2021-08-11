ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ ПРЕДСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ПЛАН РАЗВИТИЯ КМВ ДО 2030 ГОДА

Одной из тем рабочей встречи Президента России Владимира Путина и Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова стало развитие краевых курортов – Кавказских Минеральных Вод.

Глава края доложил руководителю страны о завершении разработки перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов до 2030 года. Подготовка документа велась совместно с Минэкономразвития РФ.

Документ включает более 50 мероприятий. В том числе, они нацелены на решение существующих проблем с коммунальной и инженерной инфраструктурой. Предусматриваются меры для модернизации и строительства сетей водо- и энергоснабжения, объектов транспортной инфраструктуры. Всего до 2026 года предполагается выполнить 26 таких проектов с общим объемом финансирования около 48 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. Также запланированы мероприятия для повышения экологической безопасности, защиты объектов культурного наследия и другие.

Владимир Владимиров обратился к Президенту с просьбой поддержать проект плана развития КМВ, который уже внесен в Правительство Российской Федерации.

— Только нужно Вашей поддержкой заручиться, чтобы окончательно все пройти, — сказал глава края.

— Хорошо, — ответил Владимир Путин.

Губернатор отметил ряд результатов, которые благодаря федеральной поддержке удалось обеспечить на КМВ за последние годы.

— За пять лет, с 2015-го по 2020-й, благодаря Вашим решениям, мы 25 миллиардов уже вложили в Кавказские Минеральные Воды, — акцентировал Владимир Владимиров. – Фактически, все города сегодня имеют максимальную транспортную доступность. Электрички работают, запустили «Ласточку». Дальше — перешли к благоустройству городов, создали порядка 70 благоустроенных объектов внутри Кавказских Минеральных Вод.