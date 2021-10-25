Губернатор Владимир Владимиров принял участие в переписи населения.

В МФЦ Ставрополя, выполняющего функции переписного участка, глава края при помощи переписчика ответил на вопросы, указанные в переписных листах.

– Актуальные цифры по численности населения, понимание статуса людей, условий их жизни, другой важной информации позволят принимать важные решения, затрагивающие экономические и социальные аспекты. Это поможет развивать наш край и нашу страну. Поэтому я всех призываю принять участие в переписи населения, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября текущего года. Это третья перепись населения в современной истории России, две предыдущие прошли в 2002 и 2010 годах. В Ставропольском крае для организации переписи работает 829 переписных участков. Приступили к работе свыше 5,3 тысячи переписчиков и около тысячи контролеров.

Впервые перепись проводится тремя способами: с помощью переписчика на дому, самостоятельно через портал Госуслуг и на стационарных переписных участках. В рамках переписи граждане отвечают на 33 вопроса, которые касаются их персональных данных, национальной принадлежности, уровня образования, характеристик их жилища, источников доходов. Переписчики заполняют переписные листы со слов респондентов, никаких документов, подтверждающих данную информацию, не требуется.