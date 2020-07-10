Губернатор Владимир Владимиров с рабочей поездкой побывал в Пятигорске.

Глава края проверил ход масштабного благоустройства Емануелевского парка. Проект реализуется в рамках программы формирования комфортной городской среды. Емануелевский парк — один из старейших курортных парков Пятигорска. На этой территории расположены Михайловские минеральные источники, беседка Эолова арфа, грот Лермонтова. Проектом благоустройства здесь предусмотрено устройство нового покрытия и ограждений, ремонт ступеней, подпорных стен, ротонды, другие работы. Облик старинного парка также дополнят новые скульптурные композиции — персонажи романа «Герой нашего времени».

Завершение работ — в текущем году. Парк должен сохранить свой исторический колорит и особенности, которые делают это место одной из курортных жемчужин Пятигорска — на это особое внимание обратил глава региона. Также Владимир Владимиров ознакомился с ходом реставрации и обустройства Пятигорского некрополя. Это исторический памятник, на территории которого расположено первоначальное захоронение М.Ю. Лермонтова, архитекторов братьев Бернардацци, многих других известных людей, оставивших след в истории города.