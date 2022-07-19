Гуманитарный груз на передовую для десантников

В Мариуполе в городском парке культуры и отдыха выступил эстрадно-симфонический оркестр, а в Мелитополе прошла «Ярмарка вакансий» и состоялась первая регистрация брака в ЗАГСе. На освобожденные российскими военнослужащими территории возвращается мирная жизнь.

Тем временем союзные силы России, ЛНР и ДНР подавляют огневые точки ВСУ в Марьинке и Авдеевке, откуда регулярно ведутся обстрелы мирного Донецка. Где-то там — на линии огня — находятся и бойцы 247-го десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Для них гуманитарный груз собрали казаки Горячеводской общины, предприниматели и депутаты Думы города и края при участии главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова.

Консервы, крупы, муку, сахар, медикаменты и предметы первой необходимости, а также стиральные машины, генераторы и военную форму горячеводцы привезли в Ставрополь в расположение десантно-штурмового полка.

От первого лица Дмитрий Ворошилов, глава Пятигорска:

— Пообщались с ребятами и передали собранные пятигорчанами подарки — более 25 тонн питьевой воды, молочной продукции длительного срока хранения, а также средства личной гигиены. А самый главный и трогательный подарок – детские письма и рисунки. Пусть они подарят тепло и поддержку нашим воинам, напомнят о том, что их любят и ждут дома.

Комментарий

Владимир Савченко, атаман Горячеводской казачьей общины, депутат Думы Пятигорска:

— На этой неделе гуманитарный груз вместе с другими необходимыми на передовой вещами отправится в зону боевых действий на Украину. Туда, где наши ребята выполняют настоящую мужскую работу: очищают землю русскую от нацистского гнилья. Конечно, подумали и о том, как укрепить боевой дух наших ребят: отдельно положили письмо со словами поддержки от казачек и несколько номеров газеты «Пятигорская правда».

Казаки Горячеводской общины благодарят всех, кто помог собрать гуманитарную помощь. Особенно Татьяну Арсентьевну Чумакову, которая к нашим солдатикам относится, как к собственным детям, и всегда для них привозит все самое лучшее — и продукты, и вещи.

Кстати

Депутат Думы Ставропольского края Жаник Гончаров передал военнослужащим медикаменты, депутаты пятигорской Думы Александр Соломко — генераторы, а Константин Сухарев — три тонны молочной продукции длительного срока хранения. Пятигорский предприниматель Виктор Налтакян (ТД «Лидер Групп») подарил продуктовые наборы.