Хищение денег, собранных на лечение ребенка

В Ставропольском крае предстанет перед судом обвиняемый в хищении более 10 млн рублей, собранных на лечение ребенка.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в хищении более 10,5 млн рублей у женщины, собиравшей деньги на лечение ребенка.

«Следствием установлено, что злоумышленник, находясь в Казани, увидел в Интернете информацию о сборе финансов на дорогостоящее лечение годовалого сына жительницы Новоселицкого муниципального округа. Он звонил женщине и от имени различных банков сообщал, что к ее счетам якобы получили доступ третьи лица и для безопасности деньги необходимо перевести на резервные счета. Для убедительности аферист сказал, что борьба с таким видом мошенничества находится на контроле у руководства правоохранительных органов.

Введенная в заблуждение женщина перевела на указанные аферистом реквизиты денежные средства. Спустя время она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в апреле прошлого года подозреваемый был задержан полицейскими в Казани и доставлен в Ставрополь. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новоселицкий районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу», — уточнила Ирина Волк.