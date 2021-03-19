Хищение газа расследуют в Пятигорске

В полиции Пятигорска возбуждено уголовное дело по факту хищения газа из газопровода.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Пятигорску выявлен факт хищения газа путем незаконного самовольного подключения к сети газораспределения.

Полицейские установили, что в течение почти полугода 44-летняя местная жительница несанкционированно пользовалась природным газом для личных нужд. Пренебрегая правилами техники безопасности, она самовольно произвела врезку от магистрального газопровода к своему домовладению и использовала природный газ в целях отопления своего дома.

В результате незаконных действий гражданки было похищено свыше 8 тысяч кубических метров природного газа. Причиненный ресурсоснабжающей организации ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Женщина находится под подпиской о невыезде, ведется следствие.