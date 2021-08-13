Хлопок газа произошел в Пятигорске

Хлопок газовоздушной смеси произошел вчера в пятиэтажном доме в Пятигорске, никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

«В 14:46 мск поступила информация о происшествии, связанном с хлопком газовоздушной смеси в Пятигорске на улице Кузнечной, 8а. Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме на первом этаже. По прибытии пожарных расчетов установлено, что хлопок газа произошел без последующего возгорания. В квартире на первом этаже повреждено балконное остекление», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллончика сжиженного газа для туристических переносных печек.

«В реагировании на происшествии было задействовано 13 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС России пять человек и одна единица техники», — сказано в пресс-релизе.

Источник: ТАСС

Метки: Пятигорск, взрыв газа.