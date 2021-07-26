«Хрустальный Источникъ»: таланты и поклонники

Праздник пришел на Кавминводы — яркий, масштабный, зрелищный! Демонстрация конкурсных фильмов, а также лент, вошедших в нетленные списки отечественной киноклассики, вернисажи под открытым небом, на которых можно познакомиться с творчеством местных и заезжих художников, выступления звезд оперной сцены и, конечно же, творческие встречи с популярными деятелями российского кинематографа (гости из-за рубежа, по известным причинам, в этом году приехать не смогли), детский кинокампус… И это далеко не полный список мероприятий, вошедших в программу 4 открытого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный Источникъ», который стартовал в минувшую субботу в Ессентуках.

Эвклид Кюрдзидис, отец-основатель «Хрустального Источника», по традиции начинает волнительно-суматошные дни кинофестиваля с молебна. Молитвы эти наверняка доходят прямиком до адресата. Все предшествующие фестивальные действа прошли на ура. Исключая прошлогодний, пандемийный, когда «Хрустальный Источникъ» пришлось проводить в усеченном режиме. В этом году, кстати, об ограничительных мерах, предусмотренных Роспотребнадзором, также не забывают. Маски, измерение температуры, рассаживание зрителей в кинозалах через одного, вход на мероприятия по специальным qr-кодам… А еще сократили красную дорожку — с 550 до 300 метров. Цифру связали с трехсотлетним юбилеем дома Романовых…

Еще до начала фестивального шествия журналистам – региональным и москвичам – повезло поучаствовать в пресс-конференции, где на вопросы пишущей и снимающей братии отвечали народный артист России Виктор Сухоруков, председатель конкурсного жюри, народный артист Российской Федерации кинорежиссер Владимир Хотиненко и народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Гостей сопровождал мэр Ессентуков Александр Некристов, а провел встречу президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис.

«Я ни разу не был в Ессентуках. Несмотря на плотный график, хотим увидеть вокруг хоть что-то. Успел заметить, что люди у вас другие. Какие, я еще не сформулировал, но подобного гостеприимства я еще не встречал», — отметил Владимир Хотиненко, а затем признался, что хотя конкурсных фильмов он еще не смотрел (все они «свежеиспеченные», 2019 0 2020 годов выпуска), однако люди, которые их представляют, в своем большинстве уже успели о себе заявить. Так, в числе авторов и такие знаковые для отечественного кинематографа фигуры, как Павел Лунгин (сам он, к сожалению, на фестиваль не смог приехать из-за болезни), и талантливая молодежь. «Победителя будет выбрать непросто. Намучаемся», — признался Хотиненко. А с корреспондентом «Пятигорской правды» затем в приватной беседе поделился, что мечтает не просто побывать в Пятигорске, но и снять в наших удивительных местах фильм.

Виктор Сухоруков, напротив, в Пятигорске бывал не раз и успел полюбить его всей душой. Нынешней осенью всенародно любимому артисту исполняется 70 лет. Именно юбилейной дате посвятил он свою программу «Играю про себя». И хотя всех секретов накануне премьерного показа в рамках фестиваля раскрывать не стал, однако завесу тайны все же приоткрыл – она о людях, с которыми повезло дружить и работать. Среди них и знаменитый партнер по киноленте «Остров», недавно примкнувший к числу знаменитых беспокойников Петр Мамонов…

К сожалению, на все вопросы журналистов гости ответить не успевали – поджимало время. Всех ожидала красная дорожка, ведущая к сцене, установленной на Театральной площади. В звездном шествии приняли участие Федор Добронравов с супругой (перед тем актер изрядно подустал от напора желающих сфотографироваться с ним – таковы издержки популярности!), Борис Щербаков, Дмитрий Орлов, Наталья Громушкина, Клара Новикова, Ия Нинидзе, Ольга Будина, Сергей Колесников… В ярко-синем платье под аплодисменты публики пропорхнула Лариса Удовиченко. Прошествовали артисты театра «Ромэн» с Ольгой Янковской во главе. Фигурист Илья Авербух бережно провел под руку супругу, которая скоро станет мамой – актрису Елизавету Арзамасову. Под общее ликование ессентучан и гостей курорта приветствовали солисты Мариинского, Михайловского, Большого театров, Московского театра оперетты и многие другие знаменитости.

Церемонию открытия провели блистательная Рената Литвинова, заслуженная артистка России, актриса, режиссер и сценарист и народный артист РФ Евгений Князев. Зрители насладились замечательной концертной программой, а на «сладкое» меломанам досталось выступление группы «Рондо» под управлением Александра Иванова.

Кстати

«За высокое служение искусству» на церемонии открытия были вручены награды народным артистам России Татьяне Пилецкой и Виктору Сухорукову . А на Аллее звезд были заложены их именные плиты – рядом с именами Катрин Денев и Пьера Ришара!

Цифры

Четвертый по счету фестиваль продлится восемь дней.Всегов первый день фестиваля на Ставрополье приехали около 130 человек. В конкурсной программе участвуют 11 работ, представленных 22 участниками.

Тем временем

На фестивале зрители смоут увидеть и фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер». На своей пресс-конференции звезда отечественного кинематографа, режиссер, сценарист, актриса в одном лице получила в подарок от автора картину Игоря Хоронько, кавминводского художника, с изображением ессентукской грязелечебницы имени Семашко и огромный букет роз от поклонников.

Отвечая на вопросы журналистов, Рената Литвинова отметила, что хотела бы посмотреть многие из конкурсных работ Тем более что следит за творчеством молодых режиссеров, таких, к примеру, как Кантемир Балагов. А вот звукорежиссеров, художников по костюмам и свету нашему кинематографу, по ее мнению, сегодня очень не хватает. Не скрывала она от прессы и секретов молодости, красоты и изящества: «Я не помню, когда ела жаренную картошку. Единственное, что я могу себе позволить — чай с сахаром, но только в поездках»… В своих фильмах она часто обращается к смерти потому, что любовь и смерть неразделимы. За модой следит и считает ее неотъемлемой частью киноиндустрии. А о Ессентуках сказала, что их интерьеры словно бы вернули ее в прошлое и напомнили о детстве. Сама же атмосфера ессентуского курорта вызывает у блитательной кинодивы ассоциации с фильмами великого Феллини.