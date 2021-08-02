Художественную школу в Пятигорске будут реставрировать

В Пятигорске отреставрируют художественную школу. Проспект Кирова, 68. Здание бывшей городской Думы, построенное еще в 1896 году и являющееся объектом культурного наследия. Именно здесь сегодня располагаются художественная школа и детская библиотека. И вот хорошая новость — старинному зданию предстоит реконструкция. Об этом в своем аккаунте в сети Инстаграм рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.

— По поручению губернатора Владимира Владимирова из бюджета края выделено 8, 368 млн. рублей на разработку научно-проектной документации на реконструкцию памятника культуры. В скором времени специалисты приступят к обследованию объекта и подготовке необходимых документов, — сообщил градоначальник.

В связи с этим в оперативное управление художественной школе город передал историческое здание бывшей гостиницы «Центральная» (ул. Карла Маркса, 3). Сюда переедут ребята и педагоги на период разработки ПСД и последующей реконструкции основного здания школы. Ранее здание на ул. Карла Маркса находилось в аренде у Института экономики и управления. Аренда закончилась, и объект вернулся в муниципальную собственность.