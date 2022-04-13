И мелодии зазвучали по-новому

Балалайки, рояли, саксофоны, скрипки и многое другое — крупнейшая партия новых музыкальных инструментов, учебной литературы и современного оборудования на сумму около пяти миллионов рублей прибыла в пятигорскую Детскую музыкальную школу № 2 им. Н. В. Миргородского. Ребята уже с удовольствием осваивают приобретения.

Свои мастерство и виртуозность юные музыканты продемонстрировали на концерте, который состоялся в День космонавтики.

— Сегодня, в День космонавтики, важный для нашей страны, мы хотим поделиться своими достижениями, — сказала директор ДМШ № 2 Гоар Погосян. — В России уделяется большое внимание вопросу помощи музыкальным школам. Благодаря национальному проекту «Культура» стали возможны многие преобразования. Большой вклад внесли также МУ «Управление культуры» администрации Пятигорска и его руководитель Ольга Коршева. Я всех благодарю.

Итак, что же получили ребята и педагогический коллектив? Это 28 единиц музыкальных инструментов: два кабинетных рояля, два отечественных фортепиано «Мелодия», пианино «Kawai», два ученических баяна и один аккордеон российской фабрики «Тульская гармонь», три мастеровые домры (концертная, малая и домра-альт), две мастеровые балалайки-примы, шесть испанских гитар (из них две концертные), три скрипки, труба, саксофон-тенор, бас-гитара, кларнет, ксилофон.

Также три единицы оборудования:

ноутбук, компьютер, проектор и один комплект учебной литературы.

— Национальный проект «Культура» позволяет сегодня нашим музыкальным школам становиться более независимыми, приобретать инструменты, делать ремонты, — отметила председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. — Хорошо, что с нами в этом направлении активно работает депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова. Она очень помогает. Великий педагог Василий Сухомлинский говорил, что красота музыки может поднять ребенка на большую высоту. Я верю, что нацпроект «Культура» позволит нам и дальше развиваться. И пятигорские ребята станут великими музыкантами, известными во всей стране и за ее пределами.

— Благодарю директора школы Гоар Погосян, педагогический коллектив и родителей, — подчеркнула начальник МУ «Управление культуры» администрации Пятигорска Ольга Коршева. — В этот ремонт было вложено очень много ваших сил. Все стало возможным благодаря общей слаженной работе. Я поздравляю вас с приобретением и желаю от всей души, чтобы данное событие стало ступенью к новым победам. Вы славитесь своими выпускниками. Пусть их будет больше, а достижения — выше.

Напомним, что долгожданные перемены произошли в школе благодаря участию в национальном проекте «Культура» с 2019 года. Все мероприятия в рамках нацпроекта курировала депутат Государственной Думы, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» Ольга Казакова. В январе 2020-го Ольга Михайловна торжественно преподнесла в дар школе комплект духовых инструментов.

Масштабная финансовая поддержка позволила провести капитальный ремонт главного административно-учебного корпуса. А в 2021 году по инициативе главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова полностью благоустроили прилегающую территорию школы и торжественно открыли Музыкальный сквер.

В рамках заключенного соглашения между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством культуры Ставропольского края, пятигорская ДМШ № 2, в числе других школ региона, получила два пианино «Мелодия» в 2019 году, а двумя годами позже новогодним подарком стал набор ударных инструментов: барабаны и ксилофон.

Появление современных музыкальных инструментов дало возможность для расширения составов школьных творческих коллективов и послужило толчком к созданию новых. Все это позволит поднять качество обучения будущих музыкантов на новый уровень и идти в ногу со временем.