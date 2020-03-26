И снова с вами оперетта!

По всем известным причинам, закрываются музеи, отменяются выставки, гастроли, премьеры… Вот и государственный краевой театр оперетты в Пятигорске значимые для себя даты отмечает в режиме онлайн. Традиционный концерт (в этот раз под названием «100 часов счастья»), посвященный Дню работника культуры и Международному дню театра, транслировался по Интернету 25 марта. А с директором – художественным руководителем театра оперетты, заслуженным работником культуры РФ Светланой Калинской, мы встретились накануне профессионального праздника служителей Мельпомены.

— Светлана Леонидовна, настроение у вас, наверное, отнюдь не праздничное?

— Унывать некогда. И в сложившихся обстоятельствах нам есть чем заняться. Сейчас вот ремонтируем малый зал под наш музей. Надеемся завершить работы ко Дню Победы. Конечно, очень жаль, например, что придется отменить гастроли в Сочи, поскольку Краснодарский край вообще объявил карантин до мая. А программа задумывалась очень интересная. В рамках проекта «Театр детям» планировали вывезти на Черноморское побережье — в Сочи и Адлер- детские спектакли… Кроме детского репертуара, был запланирован концерт ведущих солистов театра оперетты с симфоническим оркестром Сочинской филармонии. Пока этот вопрос остается открытым.

— В театре говорят, что, скорее всего, отменят и Международный музыкальный фестиваль имени Курочкина. В то же время артисты, которые собирались в нем поучаствовать, продолжают репетировать… А кто конкретно из наших собирался ехать в Екатеринбург в этом году?

— Бронзовым призером VII Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла в Екатеринбурге стал артист театра Никита Рыкунов. Кого мы намеревались отправить на конкурс в этот раз – секрет. Тем более что судьба самого фестиваля еще не известна.

— Ваш театр дает дорогу молодым. Как руководитель со стажем, можете ли вы сказать, чем отличается молодежь сегодняшняя от той, что начинала свой путь в искусстве лет двадцать назад?

— Поколению артистов, которые пришли к нам в начале нулевых, уже за сорок… А нынешние молодые ведут себя точно так же, как когда-то их старшие коллеги. То есть жалуются, что им не дают главные роли, не всегда выпускают в премьерных спектаклях… Сорокалетние, напротив, уверены в том, что с творческими задачами, ввиду опыта и профессионализма, справляются гораздо лучше новичков. В театральном мире ничего не меняется…Однако многие из профессионалов понимают, что молодежи действительно нужно давать дорогу. Тому же Рустаму Вайдману, несмотря на молодость, худсовет доверил возрастную роль Жермона в «Травиате». Все переживали, справиться ли. И, хотя не все получилось безупречно, Рустам выдержал.

— Творческие люди, как известно, отсутствие признания и критику воспринимают очень болезненно. Но и без «разбора полетов» нельзя. Эту миссию на себя в вашем театре берет на себя художественный совет?

– Действительно, все важные решения в театре принимаются коллегиально на худсовете. В его состав входят специалисты – дирижеры, хормейстер, хореограф, главный художник … Представителя актерского цеха мы поначалу решили не вводить — актеры, как правило, тянут одеяло на себя… Но года полтора назад включили в состав художественного совета ассистента режиссера, заслуженного артиста РФ Виктора Гусакова. Он и сам еще выходит на сцену в спектаклях, и репетиции проводит, и вводом артистов в постановки занимается. А главное, у него очень острый критический ум, да и все спектакли знает наизусть. Надо ли говорить, насколько ценны его замечания? Сейчас мы еще взяли за практику делать съемку некоторых фрагментов спектакля и можем продемонстрировать актерам, которые в нем играют, все погрешности наглядно. Понятно, что критика нравится не всем, но без нее никак…

— Есть ли любимчики лично у вас?

— Любимчиков нет, но цену знаю каждому. Так, когда в начале года начисляем компенсационные выплаты, учитываем, в первую очередь, сколько времени и сил затрачивает артист на внеурочную работу. Могу ли я считать любимчиком, допустим, Дмитрия Патрова, который не только задействован чуть ли не во всех спектаклях, но и на добровольных началах является участников большинства наших благотворительных проектов и буквально живет в театре? Естественно, и вознаграждение должно быть больше, чем у других, и это вполне заслуженно…

— А что значит театр в вашей жизни?

— Для меня самой театр, особенно после того как не стало мужа, не просто второй дом. Здесь проходит вся моя жизнь… В то же время я заинтересована не просто в обновлении труппы, а в том, чтобы каждому специалисту кто-то «дышал в спину», в том числе и мне. Всегда помню о необходимости подготовки преемника. Планка, заданная коллективом единомышленников дня сегодняшнего, должна держаться на самом высоком уровне. Чтобы все, что мы наработали за эти годы, сохранилось и преумножилось. Но и не перестаю мечтать об обновлении внешнего и внутреннего облика театра — его исторического фасада, лестничных пролетов, гримерных комнат, сцены, технического оборудования, приобретения музыкальных инструментов. Чтобы зрителю у нас всегда было хорошо и комфортно.

— Может быть, нынешняя ситуация в стране и мире не предполагает

планирования. И все-таки традиционный вопрос о планах…

— Ко Дню защиты детей в плане постановка спектакля «Спящая красавица». Режиссер-постановщик — Валентин Бирюков из Ставрополя, который уже сделал инсценировку сказки. Стихи пишет Дмитрий Патров, музыку – наш дирижер Василий Ремчуков. Так что собираемся обойтись собственными силами, как делали уже не раз. Готовим новые тематические вечера для наших «Музыкальных гостиных». Надеемся, что в обозримом будущем снова отправимся с концертами по всему краю и соседним республикам. А осенью готовимся к премьере. На этот раз это будет оперетта Ф. Легара «Веселая вдова». Постановка финансируется из федерального бюджета по программе партии «Единая Россия» «Культура малой родины». Подобное внимание радует и обнадеживает – нас знают, любят, а значит, работаем мы не зря. А Международный день театра – наш профессиональный праздник – это еще и прекрасный повод, чтобы сказать слова благодарности всему коллективу и людям, которые обычно остаются «за кадром», но без них жизнедеятельность нашего театра представить невозможно. Это заместители директора Людмила Серебрянова и Павел Жуков, заведующий художественно-постановочной частью театра Вячеслав Веревкин, зав. костюмерной Елена Васильева, старший мастер гример — пастижер Татьяна Динейкина, старший мастер по пошиву театральных костюмов Елена Балабанова. Творческих успехов вам, дорогие коллеги! Добра и счастья!

Тем временем

Международный театрально-музыкальный фестиваль «Эолова арфа», участников которого Пятигорск принимал два года подряд, в дальнейшем решили проводить с интервалом через год. В 2018-м в номинации «Академическое пение» на фестивале лидировал наш Владимир Басов. Решение было принято интернациональным жюри под руководством народного артиста СССР Михаила Мунтяна из Молдовы. В номинации «Оперетта» лучшими были также признаны пятигорчане — Ирина Фокина и Роман Байлов. В прошлом году среди участников из Пятигорска не было таких же сильных «академистов». Пятигорчанка Елена Басова вышла на первое место в номинации «Оперетта». В «Академическом пении» первое место завоевала Екатерина Богачева из Сочи. Все объективно и честно! А на концерте, который транслировался в минувшую среду на сайте театра, супруги Басовы выступали в дуэте. Автор этих строк, как и многие другие зрители, буквально прилипла к экрану при появлении на сцене Рустама Вайдмана, Натальи Виноградовой, Николая Бондарева, Ольги Шиманской…

Впрочем, выделить кого-либо из артистов невозможно. Хороши были все – и в сольных номерах, и в дуэтах, и в квартете. В программе концерта в этот праздничный вечер был задействован практически весь творческий состав. Хватило места на сцене и для хореографических номеров. Порадовали интернет-пользователей и красочные костюмы, и декорации… Душа рвалась в зрительный зал… Но все у нас впереди. И, пока продолжается чудесная история по имени Оперетта — в каждом ее жесте, каждом взгляде – наша любовь к этому прекрасному легкому жанру остается неизменной!