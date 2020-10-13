Идет призыв

Призывная кампания в самом разгаре. А проходит она соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. На Ставрополье уже призвано почти 600 новобранцев — сообщили в краевом военном комиссариате. Перед отправкой в войска призывники пройдут медицинский осмотр с обязательной термометрией, а на пути следования к местам службы их обеспечат индивидуальными средствами защиты. На сборных и призывных пунктах действуют медицинские посты для измерения температуры прибывающих, проводится регулярная дезинфекция помещений. Тестирование призывников идет в три этапа: до отправки на сборный пункт, непосредственно на сборном пункте и по прибытию к месту прохождения военной службы.

При этом на всех этапах исключается их контакт с потенциальными носителями инфекции. Напомним, что осенний призыв в армию на Ставрополье стартовал с 1 октября. На воинскую службу в регионе планируется призвать около 4 тысяч новобранцев. Призывная кампания продлится до 15 декабря.