Игра на новой спортивной площадке

На новой спортивной площадке в поселке Горячеводском прошел финал Кубка главы Пятигорска по дворовому футболу.

Идейными вдохновителями и главными организаторами соревнований выступили казаки Горячеводской общины. Долго искать участников не пришлось: в Пятигорске любительский футбол действительно любят! Среди 16 команд, вступивших в борьбу за Кубок, было даже две девичьих сборных, и уступать соперникам они явно не собирались. Одна из них дошла до финала и показала по-настоящему красивый, захватывающий и непредсказуемый футбол.

Новая универсальная спортивная площадка, где развернулись основные футбольные баталии, а также детский игровой городок появились на пересечении улиц Чехова и Георгиевской .

Игровая территория для малышей, стадион, комплекс для воркаут-тренировок, спортивные тренажеры — теперь вместо неухоженного пустыря здесь оборудовано комфортное пространство для активного семейного отдыха.

Итак, сегодня здесь — большой финал Кубка главы Пятигорска. Игра навылет, без права на ошибку, зрелищная битва практически равных по силе соперников. «Пегас» против «Орлят». Девочки против мальчиков. Кубок в итоге достался прекрасным дамам.

А еще были конкурсы с призами для малышей, танцы, песни, шоу ростовых кукол и, конечно, казачья каша из настоящей полевой кухни.

И даже хмурая осенняя погода настроение не испортила!