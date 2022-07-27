Имя Андрея Губина — библиотеке!

Библиотеке-филиалу №4 Централизованной библиотечной системы Пятигорска будет присвоено имя писателя Андрея Губина. Такое решение принято на внеочередном заседании Думы города.

Андрея Терентьевича Губина (1927-1992) называют летописцем терского казачества. Главное произведение писателя — роман «Молоко волчицы», охватывающий вековой период отечественной истории. Книга иллюстрирует быт, традиции и трагедию казачьего народа в двадцатом столетии. Теперь имя ставропольского писателя будет носить один из филиалов ЦБС Пятигорска – такое предложение городская Дума одобрила единогласно.

Между тем именно горячеводскую библиотеку — духовный центр казачьей станицы — стали неформально называть «губинской» еще в 90-е. Сама она была основана в поселке в далеком 1946 году и имеет собственную богатую историю. Сейчас здесь более двух тысяч постоянных читателей, а фонды включают около 18 тысяч экземпляров.