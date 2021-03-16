Инициативные группы принимают предложения

Дмитрий Ворошилов разместил на своей странице в Инстаграм следующую информацию: «Ранее на своей Инстаграм-странице я рассказывал о программе «Местные инициативы» и о возможности реализации проектов благоустройства на территориях города.

Предложил жителям Пятигорска создать инициативные группы, которые возьмут на себя процедуру организации схода граждан, выбора проектов и подготовки заявок на финансирование проекта.

В поселке Свободы такая инициативная группа создана.

Ко мне обратились два местных предпринимателя — Вадим Лоскутов и Виталий Бонус.

Ребята готовы взять на себя все необходимые мероприятия, чтобы поселок Свободы начал благоустраиваться.

Сегодня встретился с Вадимом и Виталием. Участие в беседе принял и руководитель территориальной службы поселка Свободы Анатолий Шипоренко.

С моей стороны таким инициативным жителям будет оказана полная поддержка».