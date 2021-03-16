Инициативные группы принимают предложения

Март 16, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 156

Дмитрий Ворошилов разместил на своей странице в Инстаграм следующую информацию: «Ранее на своей Инстаграм-странице я  рассказывал о программе «Местные инициативы»  и о возможности реализации проектов благоустройства на территориях города.

Предложил жителям Пятигорска создать инициативные группы, которые возьмут на себя процедуру организации схода граждан, выбора проектов и подготовки заявок на финансирование проекта.

В поселке Свободы такая инициативная группа создана.
Ко мне обратились два местных предпринимателя —  Вадим Лоскутов и Виталий Бонус.

Ребята готовы взять на себя все необходимые мероприятия, чтобы поселок Свободы начал благоустраиваться.
Сегодня встретился  с Вадимом и Виталием. Участие в беседе принял и  руководитель территориальной службы поселка Свободы Анатолий Шипоренко.

С моей стороны таким инициативным жителям будет оказана полная поддержка».

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