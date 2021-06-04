Инициативные, успешные, предприимчивыве

В Пятигорске наградили самых успешных и предприимчивых горожан. Городской конкурс «Предприниматель года» проводится с 2015 года. И в этот раз участники презентовали свой опыт и достижения в двух номинациях6 в сфере производства, а также в сфере услуг и общественного питания.

— Хочу особо отметить, что именно благодаря налогам, которые платит деловое сообщество города, пополняются бюджеты всех уровней. И, соответственно, благоустраиваются городские территории, строятся и ремонтируются дороги, развивается социальное направление. Поэтому пусть вам всегда сопутствует успех в достижении поставленных целей. – отметил Дмитирй Ворошилов

В ходе церемонии наргжданения не раз было отмечено, что и победители, и лауреаты конкурса вносят серьезный вклад в экономику города и вопреки всем трудностям продолжают работать добросовестно и результативно.

В номинации «Предприниматель года в сфере производства» первое место заняла швейная фабрика ООО»Машук, второе присуждено производителю фасовочного оборудования для пищевой промышленности ООО ТД «Профитекс», на третьем – ООО «Месье Колбасье». В номинации «Предприниматель года в сфере услуг и общественного питания победителем стала ИП Базилевская Н. В., а «серебро» — у ИП Князев Ю. В., замкнул тройку лучших ресторан «Неаполетано».

Самые инициативные, успешные и ответственные представители малого и среднего бизнеса получили поздравления от первых лиц города и благотворительные письма главы Пятигорска.