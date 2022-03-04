Иностранные посольства рекомендуют свои студентам покинуть ПГУ

Продолжающееся расширение антироссийских санкций в ответ на вынужденное решение руководства страны о проведении специальной военной операции сказалось и на реализации образовательных проектов ПГУ с европейскими вузами-партнерами. К глубокому сожалению, обучающиеся в ПГУ стажеры, студенты, приглашенные преподаватели из Бельгии, Великобритании Германии, Италии, Испании, Франции вынуждены по рекомендации своих Посольств возвращаться на родину, что прерывает их обучение, срывает отлаженный учебный процесс. Об этом рассказали в вузе.

В то же время мы получаем от коллег из вузов-партнеров Австрии, Бельгии, Италии, Франции сообщения о неизменности статуса и продолжении обучения находящихся там студентов ПГУ, искреннем стремлении к продолжению и расширению многолетнего плодотворного сотрудничества с нашим университетом.

Пятигорский государственный университет привержен традициям международного сотрудничества и с оптимизмом смотрит в будущее, реализуя и намечая новые планы расширения взаимодействия с зарубежными вузами и образовательными организациями!