Интеллектуалы на «Перекрестке»

Пятая отборочная игра «Перекресток состоялась в Пятигорске прошла». В турнире 2-го молодежного чемпионата Ставропольского края по интеллектуальным играм на площадке Центральной городской библиотеки им. М. Горького встретились 11 команд из числа школьников и студентов. Организаторы мероприятия: правительство Ставропольского края, РОО СК клуб интеллектуального творчества «Понедельник» при поддержке администрации Пятигорска.

Ребята должны были не просто проявить свои интеллектуальные способности, но и продемонстрировать умение работать в команде. В ходе состязания игроков ожидали самые разные вопросы – как из области общих знаний, так и замысловатые загадки на логику. Школьники и студенты соревновались в двух игровых дисциплинах, попробовав себя в роли участников знаменитого телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».

Первое место заняла команда «Игры с разумом», Пятигорский институт (филиал) СКФУ @ncfu_5gor_official, на втором месте «Лица закона», Пятигорский институт (филиал) СКФУ @lawinst.ncfuа, а третье у коллектива «Нестандарт», МБОУ СОШ №5 им. А.М.Дубинного @5school_ptg. Знатоками в интеллектуальной борьбе «Своя игра» стали: 1 место — Федорова Полина, МБОУ СОШ №12 @school12__pyatigorsk; 2 место — Ступникова Валерия, МБОУ СОШ №5 им. А.М.Дубинного @5school_ptg; 3 место — Саттарова Рушана, Пятигорский колледж управления и новых технологий @pkuint. Победители представят Пятигорск на финальной игре в ноябре.