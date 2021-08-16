«Ирбис» неудержим!

На футбольной карте Ставропольского края появилась новая команда под названием «Ирбис», представляющая Железноводск. Создал ее несколько месяцев назад президент клуба А. Городецкий. Главный тренер — В. Гревцов и его помощник А. Козлов (играющий тренер). Команда выступает в чемпионате Ставропольского края по первой группе и домашние игры проводит на новом стадионе в поселке Иноземцево. «Ирбис» (снежный барс) хорошо укомплектован и нацелен только на победу. Лучший бомбардир клуба и первой группы С. Ваниев, на счету которого 23 гола, капитан команды М. Мулляр, Д. Родионов, как и главный тренер В. Гревцов, воспитанники мастера спорта СССР Н. Ачкасова, чемпиона РСФСР в составе пятигорского «Машука» 1968 года. Защитник В. Деникин, племянник М. Мулляра и внук ветерана футбола В. Мулляра – воспитанник самого В. Гревцова. Вот такая футбольная преемственность.

У команды надежный вратарь А. Наумов, стабильная защита, которая не только обороняет, но и забивает: В. Негреев, С. Гудиев, Д. Родионов. Мобильная полузащита: «реактивный» дриблер Г. Петросов, быстрые Х. Зуттари, К. Кесарев, К. Ткаченко, А. Бурымов.

В первом туре был разгромлен «Нарзан» из Кисловодска – 5:1. Хет-трик на счету С. Ваниева. Во втором – повержен буденовский «Спартак» — 8:3, шесть голов забил С. Ваниев. Волевые победы «Ирбис» одержал с пятигорской командой «Машук-КМВ-2» — 4:2, и главным конкурентом «Родиной» (Китаевка) – 2:1. В последнем матче на выезде железноводчане вырвали победу в финальные восемь минут усилиями К. Кессаева и С. Ваниева. В матче с ФК «Зеленокумск» неудержимый «Ирбис» забил девять мячей, не пропустив ни одного!

В своем первом и пока единственном контрольном матче «Ирбис» сумел обыграть в Кисловодске молодежный состав клуба «Ахмат» (Грозный). Железноводчане выиграли, достойно сражаясь без ряда основных игроков. Победу «Ирбису» принес точный удар С. Гудиева, воспитанника северо-осетинского футбола. Позади у клуба 11 игр, в активе 11 побед, девять из них одержаны с крупным счетом! «Ирбис» укомплектован в основном воспитанниками пятигорской ДЮСШОР № 6. В структуре клуба тренируются мальчики и девочки (в том числе и в Ставрополе). Пожелаем команде-дебютанту успехов и удачи.