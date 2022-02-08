Исторический дом восстановят, компенсации выплатят

Пятигорчане, чьи квартиры пострадали при пожаре дома на улице Бернардацци, получат компенсацию. А само здание, построенное еще в конце XIX века и имеющее историческую ценность, будет восстановлено. Об этом говорили накануне на выездном совещании, которое провел в администрации Пятигорска губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Как показало предварительное обследование, здание пострадало не фатально, восстановлению оно подлежит. — Но в первую очередь важно помочь людям, — подчеркнул губернатор Владимир Владимиров. — Поручил министерству труда и социальной защиты до конца недели проработать схему компенсационных выплат пострадавшим жильцам дома. Для живущих в 14 наиболее серьезно поврежденных квартирах выплаты, в соответствии с краевым законодательством, составят по 100 тысяч рублей на человека. Еще в 10 квартирах — по 50 тысяч рублей на человека. Помимо этого, все жители дома получат компенсацию по 10 тысяч рублей на человека. Параллельно будем готовить документы и искать возможности для начала реконструкции здания. Чтобы максимально быстро привести его в порядок.

Соответствующие поручения даны региональным министерствам ЖКХ, финансов, соцзащиты, комитету по защите памятников (дом исторический, построен в конце XIX века).

— Пятигорск не должен остаться с проблемой один на один. Край обязательно поможет городу и горожанам. Буду контролировать работу на всех этапах, — отметил Владимир Владимиров. Напомним, огонь в многоквартирном доме на улице Братьев Бернардацци вспыхнул 6 февраля. В здании повреждены крыша и перекрытия. Жильцов эвакуировали. В пункте временного размещения сейчас находятся 13 человек.