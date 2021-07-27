Исторический фасад получит новую жизнь

Пятигорчан всерьез обеспокоили работы по демонтажу фасада старого дома по адресу: ул. Крайнего, 54. За разъяснениями администрация Пятигорска обратилась к владельцу объекта и исполнителю работ. Невооруженным взглядом видно, что строение, которое было возведено около 100 лет назад, требует ремонта. При этом просто обновить фасад уже недостаточно, так как в стенах появились большие трещины. Поэтому было принято решение приступить к реставрации. Разработан проект, который полностью воссоздаст прежний облик здания и стиль старого Пятигорска. Начались работы по демонтажу фасадных элементов (многие из них с течением времени были утрачены). Затем подрядчик приступит к устранению трещин и укреплению оконных проемов. Ну а к 1 сентября реставрационные работы будут завершены. Заметим, здание не является объектом культурного или исторического наследия. А строительная организация, работающая на объекте, имеет лицензию на проведение реставрационных работ.