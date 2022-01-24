Историческую беседку «Бельвю» планируют восстановить в Пятигорске

Об этом в своем Instagram сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. Созданная зодчими Бернардацци в 1840 году, перестроенная Самуилом Уптоном в 1858-м, ротонда получила свой запомнившийся по фотографиям вид уже в 1889-м — благодаря архитектору А.М. Кочетову. Около 1911 года беседка сгорела. А вновь построенный по проекту зодчего И.И. Байкова деревянный павильон был утерян в период Гражданской войны (1918-1920 гг.) — уже безвозвратно.

— Сложно будет найти мастеров, которые восстановят историческую беседку. Ищем специалистов, готовых взяться за эту работу. Контакты мастеров отправляйте мне в директ! – обратился глава города к пятигорчанам.

Насколько возможно, реально и целесообразно восстановление утраченной беседки «Бельвю»? Этот вопрос будет рассмотрен в рамках предстоящего масштабного благоустройства курортно-исторической части Пятигорска.