Истории олимпийского успеха – детям

Звезды российского бокса ответили на вопросы юных спортсменов из Пятигорска. Встреча прошла в городской СШОР № 2. Поделиться опытом, рассказать о своих победах и особенностях тренировок к ребятам приехали двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России, заслуженный мастер спорта РФ Алексей Тищенко, бронзовый призер Олимпиады-2004, обладатель Кубка мира-2005 в составе сборной России Мурат Храчев и двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион России и Европы, победитель многочисленных национальных первенств и участник двух летних олимпиад Геннадий Ковалев, который ныне работает тренером в сборной страны по боксу. Воспитанники спортшколы с восторгом приняли таких гостей.

По словам директора СШОР № 2, шестикратного чемпиона России, двукратного чемпиона Европы, призера чемпионата мира, бронзового призера летних Олимпийских игр — 2012, заслуженного мастера спорта РоссииДавида Айрапетяна, встреча прошла в рамках программы «Совет чемпионов» Федерации бокса России. Известные боксеры ездят по всем регионам страны: проверяют судейские коллегии, встречаются с воспитанниками спортшкол, а также детских домов и интернатов. Сейчас в Кисловодске проходят тренировки сборной страны по данному виду спорта. Там с ними работают именитые спортсмены, которые уже не выступают профессионально. И Давид Айрапетян пригласил звезд мирового бокса пообщаться с начинающими пятигорскими звездочками.

— Такие встречи зажигают ребят, — отметил Давид Айрапетян. – Ведь услышать об истории олимпийского успеха из первых уст – это дорогого стоит.

Алексей Тищенко рассказал, что он впервые в Пятигорске. Спортсмен пошутил, что хочет посетить знаменитый Провал, чтобы посмотреть — не провалился ли. Встречи же с юными боксерами ему всегда в радость.

— В такой момент я ставлю себя на место ребят, вспоминаю, каким былсам в их возрасте, и понимаю, что у меня не было возможности пообщаться с какими-то знаменитымибоксерами, — говорит Алексей. – Мне было бы интересно посмотреть на них, задать вопросы, сфотографироваться.

Боксер подчеркнул, что даже если хотя бы один парень, после знакомства с ним, увлечется спортом, то это уже хороший результат. «Как-то молодой спортсмен сказал мне, что именно после нашей встречи в школе, где я учился, пошел заниматься боксом. Теперь он стал мастером спорта. Мне это очень приятно. В моей карьере таких встреч не было. Но у меня отец — самый главный мотиватор. Он мой первый тренер. Я хотел и ему, и себе доказать, на что я способен», — поделился воспоминаниями Алексей Тищенко.

Ребята задавали боксерам самые разные вопросы. Так, Геннадий Ковалев рассказал им о своем режиме дня и графике тренировок. Каждый гость поделился историей о том, как пришел в бокс. Ребятам очень понравился рассказ Мурата Храчева, который, как оказалось, был очень слабым и болезненным ребенком. Родители долго водили его по разным врачам, пока один из них не посоветовал отдать мальчика в спорт. На боксе Мурат окреп и достиг большого успеха. Конечно, юных спортсменов интересовали чувства боксеров, когда они завоевывали олимпийские награды, то, как они проходили испытание славой. На последний вопрос ответил Алексей Тищенко: «Сначала огромное внимание было непривычным. Но я реагировал спокойно. Мне никогда не было сложно пожать руку, сфотографироваться, дать автограф. Ведь все это мотивирует людей. Да и бокс — это такой вид спорта, в котором нужно каждый день приходить в зал, чтобы доказать, что ты чего-то стоишь. Ведь, как только начинаешь в облаках витать, сразу пропускаешь».

Чемпионы ответили на все вопросы ребят. У мальчишек и девчонок после мероприятия глаза горели от восторга. Теперь каждый из них станет с еще большим энтузиазмом тренироваться.