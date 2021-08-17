История Кавказа – для российских студентов

Молодые люди, искренне интересующиеся историей, прибыли в столицу СКФО из десятков городов нашей страны. В Пятигорске открылась Всероссийская образовательная школа «Исторический Максимум: культура, история, Кавказ». В качестве площадки для проведения запланированных в рамках проекта мероприятий выбрали Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история».

Популяризация истории среди широких слоев населения, в первую очередь, молодежи – такую задачу ставит перед собой школа. Руководитель проекта «Исторический Максимум» Валентина Чикина рассказала, что она стремилась объединить самостоятельную работу, игровой элемент и академический рассказ. Поэтому проект работает в трех направлениях: проведение анонимных тестирований по истории, создание образовательных занятий, формирующих «культурный фундамент», и организация исторических квестов. Организаторы проекта ставят задачу по сокращению огромной дистанции между академическим знанием и массовой исторической памятью.

— Для того, чтобы пройти на очный этап в Пятигорске, нужно было написать небольшое эссе по истории, обычаям и традициям народов Северного Кавказа, используя источники и книги по данной тематике, — отметила Валентина Чикина. – В итоге, мы отобрали 83 человека. Это ребята из разных городов России: от Калининграда до Новосибирска. Большее количество участников приехали также из Махачкалы, Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска.

Цифра: Всего в заочном этапе проекта приняли участие 9870 человек.

Форум продлится 6 дней: с 16 по 21 августа. Основная программа проходит именно в Пятигорске. Это конкурсные испытания, лекции, воркшоп. Также для участников подготовили экскурсии по городам Северного Кавказа, поход в горы.

Итак, самым важным условием для участников стало желание и готовность продемонстрировать свои знания в области истории и современных процессов, происходящих на Кавказе. Валентина рассказала, что эта уже третья по счету такая школа. Первая была общеисторической, во второй затронули движение декабристов. На этот раз темой образовательного проекта выбрали Кавказ. Ведь множество ключевых для истории России событий происходило именно на этой земле.

Валентина Чикина подчеркнула, что впечатления от Пятигорска у ребят только положительные. «Чистый, красивый город со своей культурной и природной изюминкой», — добавила она.

По словам Валентины Чикиной, пятигорчане приняли проект очень радушно и гостеприимно. Многие организации даже стали партнерами мероприятия: это различные кафе и кофейни. На федеральном уровне его поддержали крупные музеи, издательства и другие компании.

Факт:

Впервые тестирование в рамках «Исторического максимума» было проведено в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге, на площадке Института истории СПбГУ.